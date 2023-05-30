Порошенко везе на фронт вантажівку Foden, яка піднімає 18 тонн – тягатиме снаряди і бронетехніку

"Автомайстерні дуже чекають у бригадах наступу. Для того, щоб поламана техніка відновлювалася протягом годин прямо на полі бою. Тут три майстерні. Ззаду причепи – це лазне-пральні комплекси. Тентові машини. Кунги для управління дронами. І шиномонтаж. Це – платформа для ЗУшки, щоб збивати "шахеди", – показав Порошенко.

Але з-поміж цієї техніки виділяється справжній велетень – вантажний тягач Foden, обладнаний мультиліфтом. "Чим більше нас обстрілюють ракетами та "шахедами", тим більший розмір нашої люті. 18 тонн снарядів, які здатні нищити росіян, може перевозити цей велетень", – говорить Порошенко.

Автівка здатна за лічені хвилини завантажити контейнер з боєприпасами чи бронетехніку довжиною до 7 метрів і вагою до 18 тонн — а це будь-яка колісна бронемашина, БТР або МТ-ЛБ. Якщо потрібно евакуювати з поля бою — дві-три хвилини, щоб затягнути машину на платформу, кілька хвилин на фіксацію, а потім — півтори хвилини та евакуація, пояснюють волонтери.

Порошенко жартома називає автівку "малюком" і каже: таких планують привезти два десятки.

"Це перший, якого ми привезли, обслужили, підготували, відремонтували. Контракт заключений на 20 машин. І це лише перший контракт", – повідомив п’ятий Президент. У вантажівці стоїть потужний двигун "Роллс Ройс" об’ємом 12,7 літрів.

"Завтра цей "Роллс Ройс" вже буде на передку. Чавити окупантів, не дарма в нього колеса розміром з людину", – зауважує Порошенко.

Загальна вартість цієї партії техніки перевищує 10 млн грн. Кошти збирають небайдужі українці через ГО "Справа Громад", а Фонд Порошенка подвоює суму.

"Це наша чергова тижнева поставка на фронт. Завтра – в Донецьку область. І не дамо оркам жодного шансу", – каже Петро Порошенко.