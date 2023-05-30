Порошенко везе на фронт вантажівку Foden, яка піднімає 18 тонн – тягатиме снаряди і бронетехніку
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготував чергову партію техніки для фронту. Це – і вантажівки DAF, і автомайстерні, і лазні, і мобільний шиномонтаж, а також центр управління БПЛА Poseidon.
"Автомайстерні дуже чекають у бригадах наступу. Для того, щоб поламана техніка відновлювалася протягом годин прямо на полі бою. Тут три майстерні. Ззаду причепи – це лазне-пральні комплекси. Тентові машини. Кунги для управління дронами. І шиномонтаж. Це – платформа для ЗУшки, щоб збивати "шахеди", – показав Порошенко.
Але з-поміж цієї техніки виділяється справжній велетень – вантажний тягач Foden, обладнаний мультиліфтом. "Чим більше нас обстрілюють ракетами та "шахедами", тим більший розмір нашої люті. 18 тонн снарядів, які здатні нищити росіян, може перевозити цей велетень", – говорить Порошенко.
Автівка здатна за лічені хвилини завантажити контейнер з боєприпасами чи бронетехніку довжиною до 7 метрів і вагою до 18 тонн — а це будь-яка колісна бронемашина, БТР або МТ-ЛБ. Якщо потрібно евакуювати з поля бою — дві-три хвилини, щоб затягнути машину на платформу, кілька хвилин на фіксацію, а потім — півтори хвилини та евакуація, пояснюють волонтери.
Порошенко жартома називає автівку "малюком" і каже: таких планують привезти два десятки.
"Це перший, якого ми привезли, обслужили, підготували, відремонтували. Контракт заключений на 20 машин. І це лише перший контракт", – повідомив п’ятий Президент. У вантажівці стоїть потужний двигун "Роллс Ройс" об’ємом 12,7 літрів.
"Завтра цей "Роллс Ройс" вже буде на передку. Чавити окупантів, не дарма в нього колеса розміром з людину", – зауважує Порошенко.
Загальна вартість цієї партії техніки перевищує 10 млн грн. Кошти збирають небайдужі українці через ГО "Справа Громад", а Фонд Порошенка подвоює суму.
"Це наша чергова тижнева поставка на фронт. Завтра – в Донецьку область. І не дамо оркам жодного шансу", – каже Петро Порошенко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе