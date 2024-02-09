Фонд Food for Ukraine надав майже 2 млн кг їжі українцям, які постраждали від війни

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Допомога призначена для найуразливіших категорій населення.

У березні 2022 року фрагмент російської ракети потрапив у будинок, де живуть Любов Младзіновська та її син. Жінка – мати-одиначка, яка дбає про сина з порушеннями опорно-рухового апарату. Унаслідок прильоту у квартирі повилітали вікна, було пошкоджено меблі та техніку. У травні того ж року родина взялася відновлювати своє помешкання. Фонд Food for Ukraine забезпечив жінку з сином необхідними продуктами, адже пані Любов має невелику пенсію, а син постійно потребує нагляду.

Аналогічна ситуація – у Тетяни Горькової. Вона сама виховує чотирьох онуків, адже їхні батьки загинули. У березні 2022 року у будинок, де живе родина, прилетів фрагмент ракети, тож квартиру довелося відновлювати. З базовим продуктовим набором допомогли благодійники.

Фонд Food for Ukraine заснував бенефіціар мережі NOVUS Раймондас Туменас. Він та його команда шукали однодумців, меценатів і волонтерів, аби розповісти про ситуацію в Україні та спільно допомагати людям, які цього найбільше потребують.

Ініціатор благодійного проєкту підкреслює, що для нього Україна – це друга домівка. Тому, за словами Раймондаса Туменаса, бути поруч із людьми у цих складних умовах, підставляти плече допомоги тим, кому це вкрай потрібно, і таким чином згуртовувати українців і наближати перемогу – найменше, що він може зробити.

"Сьогодні ми передаємо набори людям, що намагаються виживати у складних життєвих обставинах. Хтось втратив житло через влучання у будинок або самотужки опікується дітьми-сиротами. Ми живемо у той час, коли взаємодопомога стає джерелом сили та віри для людей. Вони потребують цього, аби продовжувати долати труднощі. Ми розуміємо, що кожен набір – це увага і невеликий крок до покращення життя цих людей. Ми раді та вдячні нашим партнерам, що можемо бути причетні до важливої справи й продовжувати її цього року", – розповів керівник БФ Food for Ukraine Неріюс Удренас.

Частина тих, хто отримав підтримку від фонду, мешкає у модульних будиночках, у сусідів або в місцях компактного проживання переселенців. Дехто взагалі облаштував побут у напівзруйнованих домівках. Часто у цих людей немає коштів для купівлі товарів навіть першої необхідності, тому такі волонтерські набори – єдиний спосіб вижити.

Зокрема, допомогу від благодійного фонду Food for Ukraine отримують:

діти, які втратили батьків, вимушені були покинути власні домівки;

самотні літні люди, про яких нікому дбати;

сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах;

люди з інвалідністю,

ті, хто залишився без даху над головою.

Серед тих, кого підтримав фонд, – і мешканці понівеченого будинку в Солом'янському районі Києва, де нещодавно був приліт.

Станом на 1 лютого 2024 року в Україну вже доправили 91 вантажівку з харчами. Машини продовжують регулярно перетинати кордон, аби взимку українці мали найнеобхідніше.