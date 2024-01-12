Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Ранковий чи вечірній полив кімнатних рослин: коли та як це варто робити

Ранковий чи вечірній полив кімнатних рослин: коли та як це варто робити

12 січня, 2024 п'ятниця
13:44
Суспільство Коли поливати кімнатні рослини?

Зелені рослини є прикрасою кімнати, вони надають відчуття свіжості та домашнього затишку. Щоб довше милуватися їхньою красою, варто знати, як правильно їх поливати

Вибір оптимального часу для поливу рослин - це важливий аспект у догляді за ними. Часто виникає питання, коли краще здійснювати цю процедуру: вранці чи ввечері? Обидва моменти мають свої переваги та особливості, що можуть впливати на здоров'я та розвиток рослин. Деякі фактори, такі як вологість, температура та освітлення, впливають на ефективність поливу та відтворення рослин. Розглянемо детальніше, які періоди часу вважаються більш сприятливими для поливу рослин та чому.

Ранковий полив: переваги та недоліки

Перш ніж купувати будь-яку кімнатну рослину, варто звернутися до джерел і дізнатися якомога більше про неї. Догляд за різними рослинами може сильно відрізнятися. Вибір часу для поливу вимогливих рослин залежить від їхніх конкретних потреб, типу ґрунту, погодних умов та інших факторів.

Однак є загальні правила, які допоможуть доглядати за домашніми квітами. Так, ранковий полив кімнатних рослин має свої переваги та недоліки, які варто враховувати в догляді за ними.

Переваги ранкового поливу:

  • Стимулює зростання. Вранці рослини активізують свою функцію зростання після періоду відпочинку вночі. Вода надає необхідний поштовх для активізації фотосинтезу та поглинання поживних речовин. Тому важливо, щоб протягом світлового дня рослина мала достатню кількість вологи.
  • Менше ризику захворювань. Рослини мають можливість позбутися надлишкової вологи, яка просто випаровується, що може запобігти поширенню грибкових захворювань або плям.

Значна кількість флористів стверджують, що ранковий полив для рослин, як склянка води для людини, адже рослини - живі організми. 

Недоліки ранкового поливу:

  • Якщо протягом дня буде дуже жарко, тоді вже до вечора ґрунт підсохне, а на наступний ранок може й зовсім висохнути, внаслідок нічного використання рослиною води в процесі функціонування.
  • Якщо до вечора домашня рослина вже вичерпає всі запаси вологи, тоді на зростання вже не буде "сил".

Фото: Freepik

Вечірній полив: переваги та недоліки

Полив кімнатних рослин ввечері також має свої плюси та мінуси, які варто враховувати.

Плюси вечірнього поливу:

  • Рослини вночі менше витрачають воду через процеси фотосинтезу, тому полив в цей час доби дає змогу забезпечити їм достатню кількість води без швидкого випаровування.
  • Під час вечірнього поливу можна рясно насичувати рослину та листя вологою з пульверизатора, не побоюючись опіків листя, що можуть трапитися, якщо такі дії виконувати під час сонячного випромінювання.

Мінуси вечірнього поливу:

  • Підвищений ризик хвороб через вологе середовище. Нічний час створює сприятливі умови для розвитку грибків та поширення шкідників.
  • Довготривалий зволожений ґрунт уночі може спричинити перезволоження кореневої системи, що може вплинути на здоров'я рослини та спровокувати процеси гниття.

Загалом вечірній полив може бути хорошою альтернативою, проте важливо слідкувати за станом рослин і обережно підходити до частоти та кількості поливу, щоб уникнути негативних наслідків. Тому в спекотний період року можна поливати ввечері, а в інші сезони бажано робити це вранці.

Як ви бачите, кожен метод має свої недоліки та переваги. Однозначного правильного рішення не існує, тут все індивідуально та залежить від багатьох факторів. Але спираючись на вищеперераховані дані, ви можете обрати оптимальний шлях для поливу ваших кімнатних рослин, аби вони зростали та радували вас красою багато років.

Фото: Plantura Magazin

Як правильно та з якою частотою варто поливати кімнатні рослини

Частота поливу кімнатних рослин залежить від кількох факторів: тип рослини, розмір горщика, умови у вашому приміщенні та сезон. Сукуленти, наприклад, не потребують частого поливу, тоді як орхідеї дуже люблять вологу.

Враховуючи загальні рекомендації, можна зробити декілька простих висновків. Улітку через вищу температуру рослини можуть потребувати більше води. Зазвичай у спекотний період краще поливати вазони частіше, але в менших кількостях, аби уникнути надлишкового зволоження. Звертайте увагу на ґрунт - якщо він сильно сухий, тоді ви занадто затягнули з поливом і рослина вже може почати в'янути.

Коли верхній шар ґрунту трохи висох, але нижче залишилася волога - це оптимальний момент для дозованого поливу. Слідкуйте, щоб у тарілці під горщиком не було багато води, адже це свідчитиме, що ви наливаєте забагато.

У зимовий період волога довше залишається в ґрунті, тому рослини можуть потребувати менше води. Однак не варто забувати про центральне опалення, що дуже висушує повітря та впливає на вологість повітря. Важливо слідкувати за реакцією кожної рослини на полив та адаптувати графік відповідно до їхніх потреб.

Вода для поливу

Звертайте увагу також на якість води. Краще поливати рослини відстояною водою, що має оптимальну температуру. Вода кімнатної температури дає змогу уникнути стресу для кореневої системи рослин, оскільки раптова зміна цих параметрів може пошкодити коріння. До того ж волога вбирається рослинами краще, якщо вона має оптимальну для них температуру. Крім  того, це допомагає уникнути плям на листі, які можуть з'явитися в разу поливання холодною водою.

Використання відстояної води допомагає уникнути введення хлору або інших хімічних речовин, які можуть зашкодити корисним мікроорганізмам у ґрунті.

Новини
Читайте також:
Приват24
11 січня, 2024 четвер
У застосунку Приват24 з'явилась нова послуга. Деталі
ЗСУ, мобілізація
10 січня, 2024 середа
Мобілізація в Україні: нардеп Чернєв наголосив на необхідності прибрати з законопроєкту е-повістки
окупанти
11 січня, 2024 четвер
Defense Express: окупанти зігнали всі сухопутні війська в Україну. Скільки це у дивізіях армії РФ
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.07
    Купівля 38.07
    Продаж 38.85
  • EUR
    Купівля 41.77
    Продаж 42.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 січня
14:29
Україна закликала Індію долучитися до відбудови: яких інвестицій очікує Київ
14:18
музика
Кількість прослуховувань музики на стримінгах у 2023 році вперше перевищила 4 трлн
14:15
Давид Арахамія
Електронні повістки, навчання, призов людей з інвалідністю: Арахамія розповів, через які норми законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання
14:08
OPINION
Павло Вернівський
Про вади нашої влади
14:05
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах пояснили слова Зеленського про знищення 26 вертольотів і 12 літаків за добу
14:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:58
Каховська ГЕС
Загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС досі лежать під завалами будинків, – влада Голої Пристані
13:37
щеплення вакцинація
ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу
13:36
Василь Поворознюк
Благословляв "приєднання" Луганська до РФ: митрополиту УПЦ МП Василю Поворознюку оголосили підозру
13:20
Марія Захарова
Росія пригрозила "болісними заходами" в разі конфіскації активів РФ
13:16
РФ обстріляла Херсон з артилерії: загинуло двоє людей
13:16
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
У соцмережах обурилися через пісню Alyona Alyona та Jerry Heil для Нацвідбору Євробачення-2024
13:05
"Я був у ТЦК": Притула розповів, що думає про законопроєкт про мобілізацію
12:57
суд, суддя
Вища рада правосуддя звільнила 325 суддів за минулий рік
12:49
Огляд
дрон Titan Falcon
Що таке Titan Falcon – дрон ЗСУ, який надрукували на 3D-принтері
12:47
Оновлено
Сунак приїхав до Київа
Безпекова угода та пакет допомоги: прем'єр Британії Сунак приїхав до Києва
12:29
Кирило Буданов
Буданов розповів про нову військово-морську базу, на яку РФ планує перекинути кораблі з Криму
12:11
Наталія Гуменюк
Гуменюк розповіла, чому РФ вже тиждень не виводить у Чорне море ракетоносії
12:03
Ексклюзив
прощання з Віталієм Білоножко
У Києві попрощалися з народним артистом України Віталієм Білоножком
12:00
OPINION
Михайло Басараб
Чому національна безпека — суперпріоритет
11:58
Майкл Джексон
Названа дата виходу фільму про Майкла Джексона, головну роль у якому зіграв племінник зірки
11:51
Ексклюзив
Росія всіляко сприяє єменським хуситам, - генерал-лейтенант Романенко
11:49
Еліна Світоліна
Українки встановили рекорд на Australian Open
11:49
електроенергія, світло ЛЕП
Через негоду знеструмлено 229 населених пунктів у 6 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 12 січня
11:46
Ірландія пообіцяла не відправляти українських біженців додому, поки не закінчиться війна
11:30
Кирило Буданов
Буданов пояснив, що заважає наступальним операціям України та РФ на фронті
11:28
безпілотник
Британська розвідка назвала найефективнішу зброю, якою ЗСУ нищать ворожу техніку на Херсонщині
11:19
санкції проти Росії
Росія обходить санкції щодо виробництва зброї завдяки компонентам американських і китайських компаній, - Politico
10:56
Кадр з фільму "Аватар"
Зірка "Аватара" Сем Вортінгтон розповів, коли почнуться зйомки четвертого фільму франшизи
10:52
Ексклюзив
Білий дім
Згурець проаналізував, чи могли б США діяти таким же рішучим способом проти РФ, захищаючи Україну, як у Ємені
10:50
електроенергія
Бізнес в Україні закликали укладати контракти на імпорт електроенергії, аби уникнути відключень
10:43
Огляд
світ, міжнародний огляд
Між Києвом і Лондоном починається "столітнє партнерство" та де зникла зброя США в Україні на $1 млрд. Акценти світових ЗМІ 12 січня
10:41
позиції роти росіян поблизу окупованої Євпаторії
Партизани "Атеш" виявили позиції роти росіян поблизу окупованої Євпаторії
10:40
Ексчиновниця з Херсона
Допомагала окупантам депортувати українських дітей до РФ: СБУ затримала ексчиновницю з Херсона
10:26
На фото: Кіану Рівз
Кіану Рівз випустить роман, створений спільно з письменником Чайною М'євілем
10:25
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту зросли після ударів США та Британії по хуситах у Ємені
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 січня: скільки коштують долар та євро
10:13
Польська поліція затримала 15-річного підлітка з Чехії, який їхав воювати за Україну
10:03
Маркарова: США погодять пакет допомоги Україні швидше, ніж передачу заморожених активів РФ
10:02
OPINION
Орест Сохар
Корисні ідіоти Путіна проти тверезих прагматиків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV