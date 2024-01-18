Європа боїться лишитися сам на сам із Путіним та які рішення США могли зробити Україну сильнішою на початку вторгнення. Акценти світових ЗМІ 18 січня

Європа хвилюється через те, що може зіткнутися з Путіним наодинці у зв'язку з можливим поверненням Трампа

У виданні POLITICO пишуть, що Берлін дедалі більше розчаровується тим, що Франція веде гарну гру щодо Європи, але коли справа доходить до надання військової допомоги країні-кандидату на вступ до ЄС, яка бореться за своє життя, підтримки французів бракує.

Допомога Україні буде темою обговорення під час зустрічі двох лідерів, Олафа та Макрона, і ця зустріч відбудеться саме тоді, коли Шольц публічно висловить свої скарги щодо слабкого рівня військової допомоги, яку надають інші країни ЄС.

Після того як Дональд Трамп переконливо переміг на кокусах (збори прихильників чи членів політичної партії) Республіканської партії в штаті Айова на початку цього тижня, лише підвищилися ставки того, що Європі доведеться прокладати власний шлях проти Росії, якщо експрезидент остаточно знову посяде президентський пост.

Поза усмішками та рукостисканнями, які очікуються на церемонії в Бундестазі, Шольц наполягає на тому, щоб інші країни ЄС перерахували зброю, яку вони відправляють на фронт, що виглядає як спроба назвати та присоромити своїх колег перед самітом Європейської Ради 1 лютого.

Згідно з підрахунками Кільського інституту світової економіки, Німеччина посідає друге місце після США у наданні військової допомоги Україні, надавши 17,1 мільярда євро допомоги до жовтня минулого року. Франція, для порівняння, внесла лише 0,5 мільярда євро, Італія – 0,7 мільярда євро, а Іспанія – 0,3 мільярда євро.

У виданні додають, що в штаб-квартирі ЄС у Брюсселі також є загострене відчуття, що ставки зростають, а Європа більше не може зволікати. У грудні прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, союзнику Путіна, було дозволено перешкодити ЄС надіслати вкрай необхідну допомогу в розмірі 50 мільярдів євро для зруйнованої воєнною економікою України.

Ключове питання, яке задають європейські чиновники, полягає в тому, чи здатна Європа замінити американську жорстку силу, особливо враховуючи її слабкі результати в нарощуванні промислового виробництва, щоб спробувати задовольнити потреби України. Велика Британія та Франція кажуть, що укладають угоди з Україною про безпеку, але незрозуміло, скільки це коштуватиме без підтримки США.

Попри те, Франсуа Гейсбур, старший радник з питань Європи Міжнародного інституту стратегічних досліджень, сказав POLITICO, що рейтинг Німеччини як другого за величиною військового донора після США дещо вводить в оману. За його словами, Німеччина зберегла значну частину своїх запасів холодної війни та надала Україні багато старої зброї.

Таким чином Німеччина справді продовжує відмовлятися надавати Україні високоточні ракети великої дальності Taurus через побоювання, що вони можуть бути використані для удару по території Росії.

"Справжня різниця полягає в тому, що французи та британці надають зброю, яка є стратегічно важливою та корисною, а німці — ні. Німці ставлять галочку", - зазначив він.

Зняття блокади польськими далекобійниками обіцяє деяке полегшення для економіки України, яка занепадає

The New York Times опублікували статтю про призупинення протесту поляків на кордоні до березня. Відповідно до домовленості, досягнутої у вівторок у другій половині дня, автоперевізники призупинять блокування, доки вони проведуть подальші переговори з урядом Польщі, щоб досягти остаточної угоди до 1 березня. Через кілька годин Держприкордонслужба України повідомила, що рух відновили три пункти пропуску, які залишалися заблокованими.

Київський науково-дослідний інститут "Центр економічної стратегії" у нещодавньому звіті заявив, що блокада призвела до збитків державного бюджету України на суму 260 мільйонів доларів. Через це також затримуються поставки військового запасу.

Торговельна напруженість виникла раніше через скарги поляків на те, що рішення Європейського Союзу дозволити безмитний імпорт сільськогосподарської продукції з України до блоку підірве їхній внутрішній ринок. Ця суперечка була вирішена після того, як польський уряд погодився задовольнити вимоги фермерів щодо фінансової компенсації. Дональд Туск, який нещодавно був обраний прем’єр-міністром Польщі, зробив припинення блокади одним зі своїх пріоритетів для покращення погіршених відносин з Україною. Говорячи про "нерівну конкуренцією з українськими перевізниками", Туск сказав, що він стурбований негативним іміджем, який створюють протести, у той час, коли Україна бореться з щоденними російськими бомбардуваннями та запеклими нападами вздовж лінії фронту.

Адміністрація Байдена знехтувала тим, аби надати більше допомоги Україні через надмірну обережність

У Blooomerg вийшла стаття з аналізом того, чи могли різні рішення США протягом перших двох років війни зробити Україну сьогодні сильнішою.

Журналісти пишуть, що будь-які роздуми про те, "що могло б бути", мають починатися з визнання того, що війна в Україні "не повинна була пройти так добре". Більшість спостерігачів вважала, що російські війська швидко ввійдуть до Києва в лютому 2022 року. Однак цей наступ провалився через "лідерство президента України Володимира Зеленського, хоробрість і згуртованість українського суспільства, зброю та розвідувальні дані, які Вашингтон та інші кинули вперед, і помилкові кроки російського режиму, який вторгся з недосконалим планом, оскільки очікував лише часткового опору".

Деякі критики Байдена критикували його адміністрацію за те, що вона не робить більше і швидше. Однак постачання деяких життєво важливих видів зброї, наприклад 155-мм артилерійських боєприпасів, було обмежене здебільшого обмеженнями запасів вільного світу, а не межами американської щедрості. Незрозуміло, чи широкий контрнаступ міг відбутися раніше весни 2023 року — до цього моменту росіяни окопалися — тому, що українська армія була виснажена поєднанням відчайдушної оборони та наступів у 2022 році. Коли цей контрнаступ справді відбувся, його провал відобразив глибокі слабкості української армії — включаючи її нездатність проводити складні, багатоетапні операції — так само як і будь-яка нестача допомоги.

Коли російські війська застрягли під Києвом у березні 2022 року, Вашингтон міг поставити Путіну ультиматум: відведіть свої війська туди, звідки вони почали, або зіткніться з військовим втручанням Заходу на чолі зі Сполученими Штатами. Армія Путіна була надзвичайно вразливою: багатокілометрові колони техніки стали б яскравою мішенню для авіації США. Путіну довелося б зіткнутися з можливістю потроху його армії.

Зараз ми знаємо, що Путін дуже неохоче вступав у пряму конфронтацію із Заходом або використовував ядерну зброю в Україні: він не робив цього навіть тоді, коли його армія переживала невдачі наприкінці 2022 року. Але було важче це знати, ніж просто стверджувати на початку конфлікту, коли події були найбільш мінливими, і інша стратегія США могла б мати найбільший ефект.

"З огляду на важкий шлях попереду, можливо, Байдену слід було обрати іншу стратегію. Але прийняття правильного стратегічного вибору в майбутньому також вимагає серйозної боротьби з обмеженнями та проблемами доріг, яких не було в минулому", - підсумували у виданні.