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У Харкові горіла 9-поверхівка

14 серпня, 2021 субота
19:54
Суспільство

Сьогодні, 14 серпня 2021 року, на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Новгородська, 44

До місця події були направлені чотири відділення служби порятунку на автоцистернах та одне відділення на автодрабині, інформує Еспресо.TV.

"На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що горять балкон та кімната квартири на 8-му поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала близько 20 кв. м", - зазначають у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

О 12:59 пожежу було локалізовано, а о 13:55 повністю ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.


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Харків
пожежа
Державна служба з надзвичайних ситуацій
ДСНС
пожежі
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