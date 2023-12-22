Україна повернула з Росії чотирьох своїх громадян
Завдяки двостороннім гуманітарним домовленостям з Росією Україна змогла повернути додому чотирьох своїх громадян
Про це повідомляє уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінць у Telegram.
У п'ятницю, 22 грудня, відбулась зустріч представників уповноваженого Верховної ради з прав людини Лубінця та уповноваженої з прав людини РФ Москалькової. Омбудсмен заявив про повернення в Україну чотирьох громадян.
"Завдяки взаємним гуманітарним домовленостям вдалося повернути в Україну чотирьох громадян України", - зазначив він.
У відповідь, за словами Лубінця, Україна посприяла тому, щоб до Росії виїхали громадяни для возз'єднання родини.
- Зокрема, 22 грудня Україна повернула додому 12-річного хлопчика, якого під час повномасштабного вторгнення незаконно депортували росіяни.
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