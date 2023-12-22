Україна повернула з Росії чотирьох своїх громадян

Про це повідомляє уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінць у Telegram.

У п'ятницю, 22 грудня, відбулась зустріч представників уповноваженого Верховної ради з прав людини Лубінця та уповноваженої з прав людини РФ Москалькової. Омбудсмен заявив про повернення в Україну чотирьох громадян.

"Завдяки взаємним гуманітарним домовленостям вдалося повернути в Україну чотирьох громадян України", - зазначив він.

У відповідь, за словами Лубінця, Україна посприяла тому, щоб до Росії виїхали громадяни для возз'єднання родини.