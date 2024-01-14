Путін вперше офіційно згадав "Новоросію"

Про це свідчить документ, опублікований російським тг-каналом "Следком".

У документі Путін вітав росіян з 13 річницею утворення Слідчого комітету Росії.

"Сьогодні ваші професійні якості, мужність та самовіддача затребувані у вирішенні відповідальних завдань, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку на Донбасі та Новоросії", - йдеться у документі.

Довідка. Новоросія є вживаним насамперед російськими істориками терміном на позначення територій, які Російська імперія стала контролювати наприкінці XVIІI – на початку XIХ століття. Вони включають широку смугу територій уздовж Чорного моря, які нині перебувають у складі України та Росії. Новоросійськом називається місто на території Росії на східному узбережжі Чорного моря.