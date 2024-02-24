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Війна з Росією: хроніка
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Тотальний спротив: вийшов календар, присвячений боротьбі українців проти російських окупантів

24 лютого, 2024 субота
22:24
Війна з Росією

Третій рік повномасштабної агресії Україна зустрічає у вогні шаленого тотального спротиву. Звитяги та подвиги опалених, запеклих, загартованих боротьбою, згуртованих духом опору українців вже оспівуються у мистецьких проектах та рефлексіях

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Саме співпраця відомих українських митців і бійців Руху опору ССО призвела до створення календаря «Третій рік повномасштабного спротиву». На обкладинку потрапила скульптура «Дух спротиву», яка візуально втілює незламний український дух.

Окремого слова заслуговує маска, що стає символом приналежності до опору. Кожен місяць — це конкретна людина, і водночас за маскою будь-хто, це узагальнюючий образ «облич» героїв, що приєдналися до величної боротьби проти окупанта. На останній сторінці — маска, що висить на ножі, і запрошує долучатися до сил оборони та ставати пліч-о-пліч проти ворога.

Календар починається з 24 лютого, з того дня, який став не тільки початком повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю, але і днем національного єднання, згуртованості та незламності у боротьбі за світле майбутнє України.
 

Безкоштовно завантажити календар українською можна тут:

Теги:
ЗСУ
Військові новини
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