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OPINION

Як заарештовані активи росіян та колаборантів продавати вигідно

Марія Захаренко
15 грудня, 2023 п'ятниця
07:59
Погляд Марія Захаренко

Риболовецьке судно "Бухта Соколовская", що належить підсанкційному російському олігарху, понад 600 кубів деревини дуба, земельні ділянки та нерухомість ексмера Святогірська — здавалося б, що спільного мають ці активи? Насправді це приклади арештованих активів, що перебувають в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Наприкінці листопада набула чинності постанова Кабміну (№1250). Відповідно до неї відтепер арештовані активи в управлінні АРМА, що знаходяться в Україні, реалізовуватимуться виключно через онлайн-аукціони в державній системі Прозорро.Продажі. Система торгів є дворівневою — організатор торгів, із яким АРМА укладатиме договір про проведення торгів, оголошуватиме аукціони в системі Прозорро.Продажі, а обслуговувати учасників будуть окремі аукціон-майданчики (яких існує понад 40), через які учасники подаватимуть заявки на участь в аукціоні. Така зміна процедури має підвищити прозорість та ефективність розпорядження арештованим майном. Крім того, постанова створює можливості продавати арештоване майно, яке знаходиться за кордоном.

Що ще передбачає новий механізм? Чи матиме від нього вигоду держава? Чи зможуть підсанкційні особи й надалі ховати свої активи за кордоном та чи допоможе прийнята постанова використовувати майно ворога на користь України?

Прозорі правила реалізації активів

Влітку 2023 року АРМА відкрила реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Станом на кінець серпня 2023 року в базі міститься близько 36 тисяч записів про активи, передані в управління АРМА. Таке майно може бути реалізоване, якщо є відповідне рішення суду  про його продаж. Однак у реєстрі немає фільтра чи зведеної інформації про виставлене на продаж і продане майно. Щоб знайти інформацію про це, потрібно було або заздалегідь знати назву такого об’єкта, або «вручну» переглядати записи про кожен об'єкт. Такий доступ до інформації не можна вважати рівним. Це створювало додаткове поле для зловживань та потенційне обмеження доступу до купівлі арештованого АРМА майна. Про подібні зловживання повідомляли члени парламентської ТСК, які розглянули окремі випадки продажів таких активів. 

Крім того, донедавна зберігач майна мав організовувати та проводити його продаж на власній аукціонній системі. Отже, він мав доступ до інформації про тих, хто подає заявки на участь, і теоретично міг їх дискваліфікувати на свій розсуд. Серед інших мінусів попереднього регулювання була відсутність вимог до порядку проведення торгів, що дозволяло проводити їх у довільному порядку, а також те, що інформація про реалізацію майна, що перебуває у віданні АРМА, була недоступною для громадськості. 

Перенесення продажу арештованого майна на електронні торги в державній системі Прозорро.Продажі мінімізує ризик втручання в хід аукціонів і забезпечить їхню прозорість. Адже вся інформація про те, хто та за скільки придбав актив, скільки учасників за нього змагалося тощо буде відкритою. Це відкриває ринок таких активів для бізнесу та всіх охочих за них змагатися.  

Прозорро.Продажі вже має успішні приклади реалізації майна росіян через е-торги. Так, з липня минулого року Фонд гарантування вкладів продав через платформу майна колишніх «дочок» російських банків АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвестбанк» на понад 4.7 млрд гривень. В середньому на такі аукціони приходять понад три учасники, а ціна активів за результатами онлайн-торгів зростає на чверть. 

Аби уникнути ситуацій, коли до організації аукціонів залучатимуться компанії без належного досвіду, постанова визначає низку вимог до організаторів торгів. Так, реалізовувати арештовані активи в управлінні АРМА можуть лише авторизовані майданчики Прозорро.Продажі, через які переможці приватизаційних онлайн-аукціонів уклали договорів на певну суму та мають тривалий досвід роботи в системі: щонайменше 1 рік для того, щоб мати право на участь у відборі, та від 2 років, щоб мати можливість отримати додаткові бали у відборі. 

Постанова також запобігає продажу арештованих активів неналежним особам. Наприклад, відповідно до Порядку, покупцями не можуть бути особи, пов'язані з державою-агресором, та підсанкційні особи. 

Продати яхту Медведчука або як реалізувати арештовані за кордоном активи

Високий суспільний інтерес становить арештоване майно, яке належать особам, пов’язаним із державою-агресором. Частина його знаходиться в Україні, але значна частка — поза її межами. Корпоративні права, цілісні майнові комплекси, елітна нерухомість, земельні ділянки, автомобілі, що належать підсанкційним особам, щодо яких відкрито кримінальне провадження, — це все може працювати на користь України, якщо ефективно управляти такими активами.

У березні цього року Личаківський райсуд Львова передав в управління АРМА арештовану в Хорватії 92-метрову яхту, що належить Віктору Медведчуку. Її орієнтовна вартість становить 200 млн євро. Управління арештованим майном, яке перебуває в межах іноземної юрисдикції, — це прецедент. Для того, аби його реалізувати та стягнути кошти до держбюджету, українське законодавство потребувало адаптації. 

Оновлена постанова розблокувала продаж закордонних арештованих активів. Для цього АРМА обиратиме іноземного організатора аукціону, який повинен мати не менше трьох років досвіду організації продажу таких активів на міжнародному рівні. 

Кабінет Міністрів також встановив запобіжники для контролю за реалізацією арештованих активів за кордоном, закріпивши вимоги не лише до організатора торгів, а й до покупців (ними не можуть бути особи, пов'язані з державою-агресором, підсанкційні особи, особи, зареєстровані в офшорних зонах, тощо) та базових принципів аукціонів, серед яких — публічність інформації про проведені торги. 

АРМА заявляє про готовність десятків іноземних компаній організовувати продаж таких активів. Найімовірніше першим реалізованим арештованим активом за кордоном стане вищезгадана яхта Медведчука. Її продаж дозволить оцінити ефективність встановлених механізмів та інтерес закордонних інвесторів до майна підсанкційних осіб. 

Висновки

Продаж арештованого майна, зокрема «підсанкційних» активів, на е-аукціонах — це спосіб через конкуренцію отримати за активи ворога ринкову вартість у дохід держави. 

Нині в системі Прозорро.Продажі реалізуються активи на понад 20 ринках, серед них ринок оренди державного та комунального майна, ринок землі, ринок спецдозволів на видобуток надр, продажу брухту та інші. Тому рішення Уряду про продаж арештованого майна, яким управляє АРМА, через державні електронні торги, є більш ніж логічним. Поширення прозорих та зрозумілих правил на продаж арештованих активів допоможе підвищити надходження до бюджету та ефективність управління цими активами.

Джерело

Про автора. Марія Захаренко, керівниця відділу взаємодії з органами влади АТ "Прозорро.Продажі"

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