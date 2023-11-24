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Головна Суспільство 100 дітей загиблих і полонених військових дистанційно вивчають графічний дизайн, акторську майстерність та фінансову грамотність в проєкті ГО "Мрія дітей України" 
Пресреліз

100 дітей загиблих і полонених військових дистанційно вивчають графічний дизайн, акторську майстерність та фінансову грамотність в проєкті ГО "Мрія дітей України" 

24 листопада, 2023 п'ятниця
12:00
Суспільство Війна з Росією

Громадська організація "Мрія дітей України" та Дистанційна школа "Центр освіти "Оптіма" уклали договір про співпрацю. Завдяки чому діти загиблих, полонених та зниклих безвісти героїв матимуть змогу абсолютно безкоштовно проходити дистанційне навчання

Про це повідомляє пресслужба організації. 

Уже 100 дітей розпочали вивчення фінансової грамотності, акторської майстерності, графічного дизайну тощо. Також для підопічних ГО "Мрія дітей України" безкоштовно діють «Програми дистанційного відновлення навчальних втрат для учнів українських шкіл», що дає дітям змогу відновити свої знання та позбавитися від прогалин у навчання незалежно від місця їх перебування.

"Дитина отримає доступ до освітніх матеріалів із 2-х навчальних предметів протягом 3-х місяців та зможе самостійно пройти матеріал із використанням інтерактивного навчального контенту, виконавши вступне тестування та контрольну роботу по завершенню навчання", - розповідає очільниця ГО "Мрія дітей України", відома українська волонтерка Дана Ярова. 

Перевагами дистанційного навчання є гнучкість та зручність, адже всі діти матимуть змогу навчатись та поліпшувати свої знання, незалежно від того, де вони перебувають територіально. 



 



 
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