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Головна Новини До збору на позашкільну освіту для дітей загиблих героїв від ГО "Мрія дітей України" та ПриватБанку долучається Mastercard
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До збору на позашкільну освіту для дітей загиблих героїв від ГО "Мрія дітей України" та ПриватБанку долучається Mastercard

24 листопада, 2023 п'ятниця
15:56
Новини

До спільного проєкту ГО “Мрія дітей України” та ПриватБанку “Свої діти”, мета якого зібрати кошти на позашкільну освіту дітей, чиї батьки опинились у полоні, зникли безвісти або загинули через війну, долучається Mastercard

Щоб допомогти швидше досягти мети збору - 20 000 000 грн, усі донати на програму, здійснені карткою Mastercard, будуть подвоєні. Усі зібрані кошти підуть на оплату гуртків, курсів та занять для дітей. 

“Чи бувають чужими діти? Чи маємо ми лишатися осторонь доль дітей, які втратили когось з батьків на війні? Чи маємо ми пройти повз дитину, яка отримала вже такий величезний мішок горя, болю та страждань? Чи залишимось ми людьми після цього? Перш ніж пройти повз цей проєкт, задайте собі питання, що б ви зробили щодо своєї дитини? Чим би забезпечували, що б організовували, які гуртки, які секції? Які таланти та вподобання своїх дітей ви б підтримували?”, - каже очільниця ГО “Мрія дітей України”, відома волонтерка Дана Ярова.

Вона наголосила, що проєкт має на меті забезпечити можливостями для навчання і підтримати розвиток дітей через гуртки, курси, спеціалізовані заняття. Проєкт базується на персоналізованому підході та потребах кожної родини, яким необхідна така допомога.

Додатково серед тих, хто зареєструвався в акції "Здійснюємо мрії дітей донатами з Mastercard" і зробив благодійний переказ на суму від 500 грн, буде проведено розіграш цінних призів. 

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