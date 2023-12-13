Доведеться мати справу з Іраном: Нетаньягу про війну в Газі
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі із керівником агентства безпеки Shin Bet Ронером Баром заявив, що в ході боїв з ХАМАСом у Газі доведеться мати справу з Іраном
Про це повідомляє Al Jazeera.
"Я не думаю, що ми маємо альтернативу. Війна буде важкою. Ми повинні наполягати на цьому (війні з ХАМАС - ред.) до кінця", – сказав Нетаньягу.
Він додав, що Ізраїлю в ході війни проти ХАМАС у Газі доведеться мати справу з Іраном і, найголовніше, не дати йому озброїтися ядерною зброєю.
- 9 грудня Ізраїль обстріляв Сектор Гази з півночі на південь в рамках розширеної фази своєї двомісячної війни проти ХАМАСу, після того, як США наклали вето в Раді Безпеки ООН, щоб захистити свого союзника від глобальної вимоги припинити вогонь
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