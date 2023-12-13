Доведеться мати справу з Іраном: Нетаньягу про війну в Газі

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Я не думаю, що ми маємо альтернативу. Війна буде важкою. Ми повинні наполягати на цьому (війні з ХАМАС - ред.) до кінця", – сказав Нетаньягу.

Він додав, що Ізраїлю в ході війни проти ХАМАС у Газі доведеться мати справу з Іраном і, найголовніше, не дати йому озброїтися ядерною зброєю.