Два ударні дрони "Кажан" передали десантникам 82-ї бригади
Два ударні дрони "Кажан" та повнопривідний пікап JAC передав Петро Порошенко військовослужбовцю 82-ї бригади ДШВ Олексію Петрову з позивним "Кіт"
Про це пише пресслужба партії "ЄС".
Ці безпілотники – результат модернізації української техніки, яка виробляється для потреб агропромислового комплексу. Тепер "пташки" можуть нести на собі одночасно чотири міни, дальність польоту сягає 7 км, розповідає Олексій Петров.
Безпілотники оснащені тепловізорами, тому працюють і вдень, і вночі.
"Це величезні українські ударні "Кажани" – нічний кошмар для окупантів у прямому сенсі. Дрони, здатні нести до 4 снарядів і скидати 82-мм міни чи заряди від РПГ прямо на голови ворогів під прикриттям ночі, завдяки сучасному тепловізору. Це переобладнані для військових потреб великі аграрні дрони, палкий привіт окупантам від українських аграріїв) Підприємство, яке раніше виготовляло техніку для обробки полів, зараз стало на військові рейки та працює на звільнення нашої землі від ворогів", – розповідає нардеп Петро Порошенко, який передав їх на фронт.
Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад", як зазначається в пресрелізі, після початку повномасштабного вторгнення передали у війська сотні безпілотників різних типів. Зокрема, у ЗСУ надійшли понад 350 безпілотників Autel. Також реалізується великий контракт на постачання понад 20 комплексів БПЛА Poseidon (65 "пташок"). 14 комплексів вже надійшли у війська.
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