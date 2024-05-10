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Таємниця гарного врожаю: найкраще підживлення для картоплі

10 травня, 2024 п'ятниця
18:10
корисні поради Великий урожай картоплі
Зміст

Для того щоб картопля ефективно зростала, а врожай був хорошим, необхідно знати головні секрети правильного підживлення

Вирощування картоплі вимагає зусиль, адже ця городина добре зростає на родючому та пухкому ґрунті, що має легку структуру та слабокислу реакцію. Крім того, важливо правильно обрати ділянку, дотримуватись правил сівозміни та знати перевірені способи підживлення.

Нині відомо декілька перевірених часом натуральних добрив, які варто додати у лунки під час висадження картоплі у відкрий ґрунт, щоб забезпечити гарний урожай.

Коли садити картоплю та чим підживлювати ґрунт?

Підготовка городу до посадки картоплі — важливий етап, який впливає на якість та врожайність. Спочатку оберіть добре освітлюване місце, картопля потребує достатньої кількості сонячного світла для росту та розвитку.

Крім того, пам'ятайте про правила сівозміни, тобто не варто садити картоплю на тій самій ділянці два роки поспіль. Це також стосується висадження бульби там, де росли пасльонові (перець, помідори, баклажани та інше), оскільки вони рівноцінно виснажують ґрунт, а також це може сприяти поширенню захворювань та шкідників з минулого року. Натомість ділянка, де раніше росла капуста, морква, буряк або огірки, стане чудовою альтернативою для картоплі.

Добре розкопайте ґрунт, очистіть його від бур'янів та видаліть всі залишки минулорічних культур. Внесіть добрива для покращення родючості ґрунту. Органічні варіанти, такі як свіжий компост або перегній, добре підходять для застосовування восени, а весною краще вносити гній, що вже добре перепрів. Орієнтовно 8-10 кілограмів органічного підживлення вам доведеться внести на один квадратний метр городу.   

Ряди картоплі

Фото: Freepik

Починайте висадження картоплі тоді, коли температура ґрунту досягне +7-10 °C. Цей період зазвичай припадає на кінець квітня або на початок травня, але це залежить від регіону. Важливо, щоб середньодобова температура також була близькою до цих значень. Стабільна тепла погода сприяє кращому приживанню бульб.

Обирайте для посадки картоплі сухі сонячні дні та уникайте робіт у період злив або значного зниження температури, оскільки це може негативно позначитися на зростанні та розвитку рослин. Тому, уважно слідкуйте за прогнозами погоди та ретельно плануйте, коли краще це зробити. Заморозки можуть завдати шкоди молодим рослинам, важливо вибирати час, коли ризик настання холодної погоди мінімальний.

Крім того, важливо звернути увагу на сорти картоплі, адже від цього залежить період висаджування та дозрівання врожаю. Так, ранні сорти бульби висаджують щойно настає перше тепло, приблизно з початку квітня, а отримують перший врожай вже через 55-60 днів. На противагу раннім сортам, середньопізню картоплю висаджують у травні та навіть у червні.

Добрива, що варто використати під час висадження картоплі

Під час посадки картоплі рекомендується вносити добрива, які сприяють здоровому росту рослин, формуванню гарного та якісного урожаю. Натуральне підживлення допоможе підвищити родючість ґрунту та сприятливо вплине на городину.

Суміш із гною

Цей народний варіант підгодівлі з гноєм та деревною золою ефективно підвищує родючість землі та може покращити врожайність картоплі. Він базується на використанні органічних матеріалів, які забезпечують рослинам необхідні поживні речовини та мікроелементи.

Візьміть велику ємність об'ємом 100-200 літрів і заповніть її на дві третини кролячим або кінським гноєм. Залийте його водою та накрийте все плівкою або кришкою. Далі ця суміш має перебродити протягом двох тижнів. Не забувайте перемішувати її періодично, 2-3 разів на день буде достатньо. Через два тижні додайте деревної золи із розрахунку 1 кг золи на 100 літрів суміші.

Застосування цього добрива під час посадки картоплі буде надзвичайно легким, просто додайте по 1 літру розчину в кожну лунку з бульбою.

Настій зі скошеної трави

Звичайна скошена трава містить всі необхідні поживні речовини для бульб картоплі, тому вам більше не доведеться щось додатково вишукувати для підживлення. 

Для того, щоб зробити таке добриво, візьміть велику ємність об'ємом 100-200 літрів та заповніть її на дві третини скошеною травою. Не варто прибирати бур'яни чи коріння, вони не будуть зайвими. Додайте 30 грамів сечовини та залийте водою. Потім цю суміш потрібно добре перемішати та накрити кришкою.

Дайте суміші настоятися протягом двох тижнів у темному місці, важливо, щоб ємність була захищена від попадання прямих сонячних променів. Щойно підживлення буде готове, додавайте по 1 літру розчину в кожну лунку з бульбою.

Дотримуючись цих загальних правил, ви підготуєте свій город до успішної посадки картоплі та отримаєте хороший врожай.

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