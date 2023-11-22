Кремінь відповів, чи можна називати українцями російськомовних
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що такого поняття, як "російськомовність", немає. Усі ми – громадяни України
Про це Кремінь сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Немає такого поняття "російськомовність". І ми – громадяни України. І цей маркер, який був запроваджений російською ідеологією, у тому числі визначається і рішенням КСУ", - заявив мовний омбудсмен.
За його словами, інтерес до української мови й перехід на державну є рекордним за всі роки незалежності.
"Українська є обов’язковою для ЗСУ. Українська є панівною в усіх сферах суспільного життя. І, незалежно від того, чи це національні спільноти, чи це іноземці, всі повинні володіти українською мовою на території Української держави. Тому що це мова освітнього процесу, освітньої траєкторії, звичайно, життєвого майбутнього, і це свідомий вибір мови незламної нації", - підкреслив Кремінь.
Він нагадав, що в Україні діють безоплатні курси з вивчання державної мови, долучитися до яких можуть усі охочі.
- На початку листопада екснардепка Ірина Фаріон у "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації.
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