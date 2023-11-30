Криза на польсько-українському кордоні - подарунок для Росії? Експерт: Я не вірю у збіги обставин

Блокування польсько-українського кордону все більше дає про себе знати у наших східних сусідів. Не бракує думок, що це подарунок Росії, яка може контролювати поставки, що надходять на фронт. - Наші можновладці не сприйняли це, або ж служби донесли це до них неадекватно", - розповідає підполковник Мацей Коровай в інтерв'ю Onet. - Чи може все це бути пов'язано з діями Росії? Я вважаю, що з великою ймовірністю так", - додає він.

"Збігів не буває"

Підполковник запасу Мацей Коровай, експерт, який роками займається аналізом російської армії, дотримується схожої точки зору. Він зазначає, що не вірить у збіги. Хоча, додає він, у нинішній ситуації, звичайно, також важко вказати на матеріальні докази діяльності російських служб.

"Однак достатньо спиратися на наявні факти і відповісти на питання, що є причиною блокади кордону, як і коли вона почалася. Відповівши на них, ми зможемо здогадатися, в який порядок денний це вписується", - каже польський військовий офіцер.

"Крім того, зазначимо, що ці дії пов'язані, перш за все, з тим, що відбувається в Ізраїлі, тобто з перенаправленням частини дослідницьких потужностей західних країн, особливо США, на питання ізраїльсько-палестинської війни. На додачу до цього ми також маємо, серед іншого, внутрішньоукраїнські тертя, зміну нашої зовнішньої, але також і внутрішньої політики. Це все додається", - додає він.

За словами підполковника Коровая, російська розвідка є "мозаїчною". Це означає, що вона може сконструювати щось з різних елементів. Для цього їй не обов'язково вдаватися до прямих дій.

"Достатньо відповідної пропагандистської діяльності, пропозицій, різних технопсихологічних прийомів, наприклад, які можуть бути застосовані в Інтернеті і використані для впливу на осіб, які приймають рішення. Все це треба досліджувати", - зазначає він.

Реакція Польщі була запізнілою?

На його думку, в цій ситуації спецслужби могли б повести себе краще. Вони повинні були знати, що такі елементи можуть бути використані росіянами.

"Наші можновладці не звернули на це увагу, або ж служби донесли це до них у неадекватний спосіб. Наразі важко відповісти на питання, як це було насправді", - наголошує підполковник Коровай.- Чи можна все це пов'язати з діями Росії? Я з великою часткою ймовірності вважаю, що так", - додає він.

Водночас наш співрозмовник стверджує, що затяжна криза є проблемою не лише ситуації на українському фронті, але й польсько-українських відносин.- Сприйняття України багатьма людьми змінюється. Це питання волею чи неволею мусується в ЗМІ як політиками, так і громадськістю по обидва боки кордону", - вважає він.

Автор: Пьотр Рогозінський