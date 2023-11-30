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Криза на польсько-українському кордоні - подарунок для Росії? Експерт: Я не вірю у збіги обставин

30 листопада, 2023 четвер
11:37
Суспільство блокада польсько-українського кордону

Блокада польсько-українського кордону стає все більшою проблемою. На думку багатьох експертів, йдеться не лише про економічні міркування. Вона також впливає на обороноздатність України. Важливо, що учасники блокади регулярно перевіряють, що перевозять вантажівки, і тому знають про будь-який транспорт, який може підтримувати наших східних сусідів. Для російської розвідки така інформація є безцінною

Блокування польсько-українського кордону все більше дає про себе знати у наших східних сусідів. Не бракує думок, що це подарунок Росії, яка може контролювати поставки, що надходять на фронт. - Наші можновладці не сприйняли це, або ж служби донесли це до них неадекватно", - розповідає підполковник Мацей Коровай в інтерв'ю Onet. - Чи може все це бути пов'язано з діями Росії? Я вважаю, що з великою ймовірністю так", - додає він.

пункти пропуску авто НА КОРДОНІ з Польщею

"Збігів не буває"

Підполковник запасу Мацей Коровай, експерт, який роками займається аналізом російської армії, дотримується схожої точки зору. Він зазначає, що не вірить у збіги. Хоча, додає він, у нинішній ситуації, звичайно, також важко вказати на матеріальні докази діяльності російських служб.

"Однак достатньо спиратися на наявні факти і відповісти на питання, що є причиною блокади кордону, як і коли вона почалася. Відповівши на них, ми зможемо здогадатися, в який порядок денний це вписується", - каже польський військовий офіцер.

"Крім того, зазначимо, що ці дії пов'язані, перш за все, з тим, що відбувається в Ізраїлі, тобто з перенаправленням частини дослідницьких потужностей західних країн, особливо США, на питання ізраїльсько-палестинської війни. На додачу до цього ми також маємо, серед іншого, внутрішньоукраїнські тертя, зміну нашої зовнішньої, але також і внутрішньої політики. Це все додається", - додає він.

За словами підполковника Коровая, російська розвідка є "мозаїчною". Це означає, що вона може сконструювати щось з різних елементів. Для цього їй не обов'язково вдаватися до прямих дій.

"Достатньо відповідної пропагандистської діяльності, пропозицій, різних технопсихологічних прийомів, наприклад, які можуть бути застосовані в Інтернеті і використані для впливу на осіб, які приймають рішення. Все це треба досліджувати", - зазначає він.

Реакція Польщі була запізнілою?

На його думку, в цій ситуації спецслужби могли б повести себе краще. Вони повинні були знати, що такі елементи можуть бути використані росіянами.

"Наші можновладці не звернули на це увагу, або ж служби донесли це до них у неадекватний спосіб. Наразі важко відповісти на питання, як це було насправді", - наголошує підполковник Коровай.- Чи можна все це пов'язати з діями Росії? Я з великою часткою ймовірності вважаю, що так", - додає він.

Водночас наш співрозмовник стверджує, що затяжна криза є проблемою не лише ситуації на українському фронті, але й польсько-українських відносин.- Сприйняття України багатьма людьми змінюється. Це питання волею чи неволею мусується в ЗМІ як політиками, так і громадськістю по обидва боки кордону", - вважає він.

Автор: Пьотр Рогозінський

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