Instagram видалив акаунт "Меморіалу" з історіями понад 5 тис. вбитих росіянами людей

Про це повідомив координатор проєкту Євген Спірін на Facebook.

У грудні компанія Meta, яка володіє Instagram, видалила назавжди сторінку платформи пам’яті "Меморіал" з історіями 5440 людей, які загинули внаслідок російської військової агресії в Україні.

"Це 5440 історій життя тих, хто гинув під російськими ракетами, кого вбивала уламками і снарядами, хто боронив країну, хто гинув в будинках і підвалах цілими сім'ями, кого крали, катували, знищували. 5440 голосів, яких ніколи не можна забувати. Ніколи, бо забуття це і є стирання нас, як українців", - поділився Спірін.

Він заявив, що з жовтня по грудень сторінки "Меморіалу" загалом блокували 4 рази. А в грудні компанія Meta видалила "все назавжди", однак інформація зберігається на сайті "Меморіалу".

"Можливо, Meta не хочеться, щоб серед щасливого життя Instagram були крики завалених бетоном дітей. А можливо, "просто так". Але це не зупинить "Меморіал", - наголосив координатор та поділився посиланням на нову сторінку проєкту в Instagram.

Він зауважив, що не звертався у Meta, адже не бачить сенсу.

"Але десь там, в залишках того, що раніше називалось серцем, все ще маю надію, що це можливо, хоча і не знаю, як це зробити. Можливо, знаєте ви", - додав Спірін.