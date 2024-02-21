У Києві відкриється виставка про історії 40 українських студентів, чиї життя забрала Росія

Про це повідомили організатори події.

У стінах Києво-Могилянської академії відбудеться відкриття міжнародного проєкту виставок Unissued Diplomas, що вшановує пам’ять 40 українських студентів, життя яких забрала Росія. Виставка триватиме з 23 лютого по 23 березня включно. Проєкт Unissued Diplomas був розпочатий студентами НаУКМА у січні 2023 року, коли вони навчалися в Університеті Торонто. Вони розповідають особисті історії загиблих студентів для того, щоб через культурну дипломатію розповідати світу про значення української свободи. 22 історії студентів допомогла підготувати платформа пам'яті "Меморіал".

"Дмитро мав отримати диплом Національного університету ім.Т. Шевченка, але здобув відзнаку "За мужність" посмертно. Лідія мріяла відкрити кондитерську, проте її життя забрав російський "смерч". Валентин обожнював бій на боксерському рингу, однак загинув у бою на Донеччині. Хобі Лії залишилися невідомими, оскільки обстріл Маріуполя забрав життя її родини", - йдеться в описі виставки.

Unissued Diplomas ("Невидані дипломи") — це проєкт, створений у пам’ять про українських студентів, чиї мрії та життя забрало повномасштабне вторгнення Росії. Виставка розкриває 40 історій тих, хто обрав сміливість і свободу, однак загинув від обстрілів чи на полі бою. Сотні ідей і планів на майбутнє залишилися нездійсненими, а дипломи — невиданими.

Фото: надані організаторами виставки

У межах першої хвилі проєкту, що відбулася минулого року до першої річниці повномасштабного вторгнення, було проведено 110 виставок у 24 країнах. Тоді світ побачив 36 невиданих дипломів, перекладених на 7 мов, цифрову версію з аудіогідом англійською та японською, переглянув понад сто згадок у ЗМІ. Гостями виставок стали митець та інфлюенсер Франк Вільде, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, премʼєр-міністр Норвегії, посли Канади, Хорватії, Латвії, Аргентини, Перу, Франції, ЄС в Австралії, представники посольства Польщі та Катару в Австралії, делегація представників Верховної Ради України в Австралії. Про виставку також згадував прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Цього року команда планує виставки у понад 200 локаціях по всьому світу.

Фото: надані організаторами виставки

"Ми реалізуємо цей проєкт у пам'ять про наших однолітків, які могли б навчатися разом із нами в університеті, але їхні життя забрала Росія. Найважливіше, що ми можемо зробити зараз, — це зберегти пам'ять про них. Їхні втрачені мрії, освіта й життя — це найвища ціна, яку ми платимо у цій боротьбі за свободу", — ділиться Дарина Завгородня, одна із засновниць проєкту Unissued Diplomas.

Дізнатися й розповісти про мрії 22 загиблих студентів проєкту допомогла платформа пам'яті "Меморіал". З березня 2022 року діяльність її команди спрямована на збереження найціннішого — спогадів про полеглих воїнів та цивільних жертв російської агресії. Як і Unissued Diplomas, вони прагнуть показати світові, що за свободою та кожним вільним метром української землі стоять персональні історії людей, з якими донедавна ми могли зустрітися в одній навчальній аудиторії.

Відкриття виставки Unissued Diplomas у Києві відбудеться 23 лютого о 15:00 у Культурно-мистецькому центрі НаУКМА.