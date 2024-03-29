Ведуча телешоу "Я люблю Україну" Мішина записала на Балі російськомовний подкаст зі своїм фітнес-тренером
Українська телеведуча Ксенія Мішина записала подкаст із фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем, який працює на міжнародну аудиторію, російською мовою
Про це вона повідомила в instagram.
Ксенія Мішина, яка є ведучою телепрограми "Я люблю Україну", що позиціонується як "найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну", на Балі знялася для подкасту свого фітнес-тренера Сергія Пилькевича. Фітнес-інструктор та спеціаліст зі зміни способу життя, як він сам себе описує в своєму профілі, судячи із його соцмереж, українець, який давно мешкає за кордоном і працює на міжнародну аудиторію.
Усі підписи до фото і відео, як і опис подкасту на YouTube-каналі Пилькевича, англійською мовою. Імовірно, він працює на міжнародну аудиторію, але спілкується на своїх відео фітнес-тренер російською. Подкаст, у якому Пилькевич спілкується з Мішиною, має англомовну назву Kseniia Mishyna 's Lifestyle Secrets: One Year After Transformation. Утім у самому відео вся розмова ведеться російською.
Мішина, яка є наразі однією з найпопулярніших телеведучих, уродженка з Криму, яка розповідала, що перейти на українську - її свідома позиція.
Вони обговорюють "трансформаційну подорож" Ксенії, її "секрети досвіду, який змінив життя".
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