Ліга конференцій: результати всіх матчів четверга
У четвер, 7 квітня, були зіграні перші матчі чвертьфіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі-відповіді будуть зіграні 14 квітня.
Ліга конференцій
Чвертьфінал
7 квітня
Голи: Жерсон, 13, Пайє, 45 - Ель-Каддурі, 48
"Лестер" (Англія) - ПСВ (Нідерланди) 0:0
"Боде-Глімт" (Норвегія) - "Рома" (Італія) 2:1
Голи: Салтнес, 56, Ветлесен, 89 - Пеллегріні, 43
"Фейєнорд" (Нідерланди) - "Славія" (Чехія) 3:3
Голи: Сіністерра, 10, Сенесі, 74, Кокджу, 86 - Олаїнка, 41, Сор, 67, Траоре, 90+5
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