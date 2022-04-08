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Ліга конференцій: результати всіх матчів четверга

8 квітня, 2022 п'ятниця
06:30
Спорт Лоренцо Пеллегріні

У четвер, 7 квітня, були зіграні перші матчі чвертьфіналу Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матчі-відповіді будуть зіграні 14 квітня.

Ліга конференцій

Чвертьфінал

7 квітня

"Марсель" (Франція) - ПАОК (Греція) 2:1

Голи: Жерсон, 13, Пайє, 45 - Ель-Каддурі, 48
"Лестер" (Англія) - ПСВ (Нідерланди) 0:0
"Боде-Глімт" (Норвегія) - "Рома" (Італія) 2:1

Голи: Салтнес, 56, Ветлесен, 89 - Пеллегріні, 43
"Фейєнорд" (Нідерланди) - "Славія" (Чехія) 3:3

Голи: Сіністерра, 10, Сенесі, 74, Кокджу, 86 - Олаїнка, 41, Сор, 67, Траоре, 90+5
 

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