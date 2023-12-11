Локальна кухня: страви, які варто скуштувати в різних містах України

Протягом віків українська кухня трансформувалась та збагачувала свої особливі кулінарні традиції, відзначені сотнями років історії. Сучасні шеф-кухарі не стоять осторонь від цієї спадщини: вони переосмислюють класичні страви, впроваджуючи в них нові гармонії смаку та оновлені техніки приготування, що підкреслюють неповторність кожної страви.

Гастротуризм набирає дедалі більше обертів по всьому світу. Україна з усією своєю кулінарною різноманітністю пропонує чудові можливості для цього виду подорожей. Тим не менш, відкривати для себе всю різноманітність національної кухні не обов'язково тільки іноземцям. Кожен місцевий житель може відчути себе гастрономічним туристом, поглянувши на знайомі місця по-новому та спробувавши страви, які стали символами традиційної кухні.

Страви локальної кухні, які варто спробувати

Українська кухня, подібна величезному пазлу. На перший погляд, вона всюди здається дуже схожою, проте кожен регіон приховує свої неповторні кулінарні секрети та пропонує унікальні страви, якими можна насолодитися лише у визначених містах та селах.

Подорожуючи різними містами України, ви отримуєте чудову можливість насолодитися різноманіттям української кухні. Кожне місто має свої унікальні кулінарні традиції та страви, які варто спробувати, щоб зрозуміти душу й особливості цього регіону через його кухню.

Київщина - котлета по-київськи та борщ

Київ – це серце України, тут ви зможете насолодитися цікавими стравами, що визначають характер цього регіону. Серед них – неперевершена котлета по-київськи, що є візитівкою столиці, знаменита своєю начинкою і хрусткою скоринкою.

Незважаючи на промовисту назву страви, історія її походження досить спірна. Факти вказують на кілька версій виникнення цієї страви. Одна з них пов'язує походження котлети по-київськи з французькою кухнею. За цією версією, котлету винайшли французькі шефи, які прибули до Києва у 19 столітті для роботи в аристократичних маєтках. Їх традиції збереглися, і одного разу вони поєднали курячий фарш з вершковим маслом та зеленню, створивши таку кулінарну диво-страву.

Інша версія пов'язує походження котлети з козацькою кухнею. Вважається, що котлета по-київськи була придумана козаками для королівських бенкетів та святкувань як ексклюзивна страва для вишуканих гостей. Ще одна версія пов'язує цю страву з американською кухнею. Незважаючи на це все, котлета по-київськи стала символом української традиційної кухні, підкреслюючи її багатство та високі смакові стандарти.

Рецепт борщу знає кожен українець, однак в різних областях він має дещо відмінні інгредієнти. Так, столичний борщ частіше вариться з додаванням яловичого м'яса та чорносливу. Такі смакові поєднання роблять цю страву більш пікантною та незвичною.

Фото: Автентична Україна

Полтавщина - традиційні галушки

Полтава та галушки – це невід'ємні слова. Побачити скульптуру, що присвячена національній страві не часте явище, однак в Україні можна знайти пам'ятник Полтавській галушці. Ця страва була поетично оспівана видатними українськими літераторами Миколою Гоголем та Іваном Котляревським.

Галушки — це традиційна українська страва, що складається з тіста, яке формують у кульки або прямокутники. Вони можуть бути варені або запечені, а зверху їх покривають різноманітними соусами, м'ясом, сиром чи овочами. Ця страва відома своєю простотою та цікавим смаком, який зачаровує шанувальників української кухні.

Фото: zmist.pl.ua

Вінниччина - "картопля по-уланівськи"

Вінниця славиться на всю країну смачним салом, яке відоме завдяки особливому смаку та високій якості, що привертає увагу багатьох гурманів.

Однак не салом єдиним може зацікавити ця область. "Картопля по-уланівськи" є елементом нематеріальної культурної спадщини Вінниччини. За рецепт Глафіри Василівни Дорош 5 листопада 1965, її навіть нагородили орденом Трудового Червоного Прапора.

"Картопля по-уланівськи" відома своїм насиченим смаком, де головний інгредієнт - картопля, яку зазвичай обсмажують на сковороді разом із цибулею та іншими приправами. Необхідно складовою є часник та олія. Обов'язково приготуйте цю страву за оригінальним рецептом.

Фото: Vinbazar.com

Львівщина – традиційні флячки та випічка

Львів у багатьох людей асоціюється зі смачною кавою та традиційною випічкою. Цей регіон багатий на різноманітні рецепти випічки та десертів. Серед них - львівський сирник, андрути, штрудель, яворівський пиріг та інше.

Однак родзинкою Львівщини вважають саме флячки або рубці. Ця страва готується на основі густого супу, який має в собі дрібно нарізаний яловичий шлунок, що стає головною "родзинкою" в цьому сметанковому бульйоні з овочами. Щоб справжні флячки були дійсно смачними, вони повинні готуватися на телячому бульйоні, у якому замочена селера.

Якщо ви не маєте можливості поїхати до Львова, а флячки спробувати хочеться, тоді пошукайте в Інтернеті рецепт Пані Штефи. Якщо ж ви хочете відвідати заклади Львова, щоб насолодитися цією стравою варто звернутися до "Кумпеля", "Трапезної Музею Ідей" чи "Голодного Миколи".

Фото: Karpaty-ua.org

Харківщина – гречаники та слобожанський борщ

Традиційні страви, які популярні в Харківській області, притаманні всій Слобожанщині. Зокрема, борщ по-слобожанськи, який є стравою української кухні, однак відрізняється від класичного варіанту тим, що основу варили на свинячих ребрах, яловичих мозкових кістках або з м'яса півня. Зазвичай ця страва не має насиченого червоного кольору, оскільки нарізаний шматочками буряк закладали разом з м'ясом.

Харківщина славиться приготуванням смачних гречаників. В їх складі є яйця, курячий, свинячий або яловичий фарш та, звісно, варена гречана крупа. Цю страву часто полюбляють за простоту, поживні властивості та можливість комбінувати з різними гарнірами.

Фото: Yasensvit.ua

Івано-Франківщина – бануш та гомбовці

Івано-Франківська область в Україні славиться своєю кулінарною спадщиною. Страви відображають багатство культури та кухні Івано-Франківської області та є частиною традиційної гастрономічної спадщини всього регіону.

Бануш або банош - це страва із кукурудзяної крупи, що вариться на основі жирного молока, сметани чи вершків. Обов'язково додають козячий сир, шкварки та різну зелень. Страва виходить дуже насиченою, з яскравим молочним присмаком та ніжною текстурою.

Гомбовці - це традиційний десерт, схожий на ліниві вареники, але з різноманітною начинкою та паніруванням. Цікавою особливістю є те, що в китайські національній кухні є майже ідентична страва – баоцзи. Деякі дослідники припускають, що історія походження гомбовців криється серед людей, що вели кочовий спосіб життя.

Фото: Смак українських Карпат

Херсонщина - баклажани по-херсонськи

Кухня південного регіону України неодмінно пов'язана з овочами та фруктами, якими так багатий цей регіон. Баклажани "по-херсонськи" - це цікава страва, що готується на основі баклажанів, які запікаються або тушкуються з різноманітними начинками та соусами.

Одним з варіантів готування "баклажанів по-херсонськи" або "синеньких" є приготування начинки з різних овочів, таких як помідори, цибуля, перець, морква та інші, які тушкують разом з нарізаними на кубики або колечками баклажанами. Спеції та трави підсилюють смак страви. Баклажани можуть бути приготовані різними способами, а якщо трохи змінити рецепт, тоді такий овочевий салат можна законсервувати та смакувати протягом всієї зими.

Фото: Автентична Україна

Закарпаття - бограч

На Закарпатті традиційна кухня теж багата на унікальні страви, які відображають місцеві традиції та культурні особливості регіону.

Бограч - це популярна страва родом з Угорщини, яка широко поширилася в Закарпатському регіоні України. Це дуже густий суп з різних сортів м'яса (часто яловичини, свинини та баранини), овочів (перець, картопля), що приправлені паприкою та іншими спеціями.

Саме слово "бограч" перекладається як "гуляш у казанку", тому традиційно процес тушкування м'яса та овочів має відбуватися на вогні великого відкритого казану. Такий метод приготування додає страві особливий смак та аромат. Бограч готується дуже довго, щоб всі інгредієнти добре протушкувалися та об'єдналися в одне ціле.

Фото: Cooking.kiev

Одещина – биточки з тюльки та форшмак по-одеськи

Нікого не здивує, що кухня портового міста більшою мірою пов'язані з рибою. Одеські страви часто характеризуються смаковим розмаїттям та використанням свіжих морепродуктів, що робить цей регіон одним з найцікавіших для гурманів та шанувальників кулінарних витворів.

Биточки з тюльки - це смачна страва з риби, яка відома у прибережних регіонах. Вона виготовляється з тюльки - риби з родини оселедцевих, яка має м'яке м'ясо та ніжний смак. Для приготування биточків з тюльки спочатку рибу чистять, видаляють кістки та шкіру. Потім м'ясо тюльки подрібнюють та змішують з різноманітними інгредієнтами, такими як цибуля, яйця, хліб, спеції та інші добавки за смаком.

Форшмак по-одеськи або як його ще називають "рублений оселедець" - поєднує в собі традиції одеської кухні з елементами єврейської. Основні складники цієї страви - оселедець, яблука, цибуля та яйця. Це страва-паштет, яка має неповторний смак і відома своєю ніжною текстурою. Зазвичай подається як холодна закуска до столу, поруч кладуть чорний хліб або тости.

Фото: Depositphotos