Мінкульт анонсував проєкт безбар'єрності культурних послуг

Про це МКІП повідомило у своєму телеграм-каналі.

"Цей проєкт передбачає безбар'єрність культурних послуг та просторів для всіх українців з акцентованою увагою до ветеранів, людей з порушенням слуху, зору, моторики, психічних та інтелектуальних порушень", – сказав Карандєєв.

У повідомленні також зазначено, що наступного року в цьому напрямі міністерство працюватиме над такими аспектами:

належною комунікацією теми безбар’єрності органами влади й медіа;

проведенням регулярних комунікаційних заходів із політики безбар’єрності спільно з іншими міністерствами;

поширенням айдентики безбар’єрності;

оновленням комунікаційної стратегії з політики безбар’єрності;

створенням експертної ради зі стратегічного планування комунікацій з питань безбар’єрності;

розробкою рекомендацій для практик безбар’єрності;

моніторингом доступності інформації, що надаватиметься органами державної влади;

проведенням тренінгів з використання простої мови та легкого читання для органів влади.

Раніше Мінкульт повідомив про включення України до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це, за словами пресслужби міністерства, відкриває нові можливості для активної участі у реалізації Конвенції.