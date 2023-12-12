Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Мінкульт анонсував проєкт безбар'єрності культурних послуг

Мінкульт анонсував проєкт безбар'єрності культурних послуг

12 грудня, 2023 вiвторок
14:48
Культура

На підсумковому засіданні Ради безбар'єрності тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомив, що у 2024 році МКІП запустить новий флагманський проєкт "Культура без бар'єрів"

Про це МКІП повідомило у своєму телеграм-каналі.

"Цей проєкт передбачає безбар'єрність культурних послуг та просторів для всіх українців з акцентованою увагою до ветеранів, людей з порушенням слуху, зору, моторики, психічних та інтелектуальних порушень", – сказав Карандєєв.

У повідомленні також зазначено, що наступного року в цьому напрямі міністерство працюватиме над такими аспектами:

  • належною комунікацією теми безбар’єрності органами влади й медіа;
  • проведенням регулярних комунікаційних заходів із політики безбар’єрності спільно з іншими міністерствами;
  • поширенням айдентики безбар’єрності;
  • оновленням комунікаційної стратегії з політики безбар’єрності;
  • створенням експертної ради зі стратегічного планування комунікацій з питань безбар’єрності;
  • розробкою рекомендацій для практик безбар’єрності;
  • моніторингом доступності інформації, що надаватиметься органами державної влади;
  • проведенням тренінгів з використання простої мови та легкого читання для органів влади.

Раніше Мінкульт повідомив про включення України до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це, за словами пресслужби міністерства, відкриває нові можливості для активної участі у реалізації Конвенції.

Новини
Суспільство
Україна
Читайте також:
Леонід Кучма
11 грудня, 2023 понедiлок
Кучма розповів, чому Путін не погодиться на мирні переговори з Україною
Угорщина - ЄС
12 грудня, 2023 вiвторок
Угорці України закликали Орбана і Мішеля підтримати початок перемовин про вступ країни до ЄС
Андрій Павленко
11 грудня, 2023 понедiлок
На фронті загинув український актор та режисер Андрій Павленко
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.98
    Купівля 36.98
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 39.79
    Продаж 40.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
12 грудня
15:03
Оновлено
Дональд Туск
Завдання нового уряду - вимагати від західної спільноти рішучості допомогти Україні, - Туск під час виступу в Сеймі
14:56
З Великої Британії прибули понад 25 тис. книжок для українських бібліотек
14:55
окупанти
У британській розвідці заявили, що у росіян є дефіцит обладнання для ведення бойових дій вночі
14:44
евакуація
На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію ще з кількох громад
14:37
Юрай Бланар
Очільник МЗС Словаччини змінив думку: Братислава за відкриття переговорів з Україною про вступ у ЄС
14:01
Оновлено
Київстар
Масштабний збій у Kyivstar: компанія заявила, що зазнала потужної хакерської атаки
14:01
OPINION
Ольга Лень
Арахамія визнав: його партія — це партія ухилянтів
13:53
Оновлено
monobank
У Монобанку відбили масовану DDoS-атаку
13:25
Аерофлот
У Росії літак "Аерофлоту" з 387 пасажирами на борту двічі не зміг злетіти на рейс до Таїланду
13:08
співачка Захара
Ікона африканської попмузики Захара померла у віці 36 років
12:52
Кримінал
У соцмережах викрили шахрая, який під виглядом відомого військового збирав гроші "на ЗСУ"
12:48
МВФ
Деталі меморандуму України з МВФ: без спецпільг і зниження пенсійного віку
12:38
Оновлено
загранпаспорт рф
РФ зобов'язала громадян здавати паспорти в разі заборони на виїзд за кордон
12:23
«Хлопчик і чапля» Хаяо Міядзакі
Хаяо Міядзакі вперше очолив північноамериканський прокат завдяки фільму "Хлопчик і чапля"
12:10
Міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Ксав'є Бетель
"Ми не на базарі": голова МЗС Люксембургу розкритикував позицію Угорщини щодо вступу України до ЄС
12:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
США та Україна шукають нову військову стратегію, а новообраний уряд Польщі може перезапустити польсько-українські відносини. Акценти світових ЗМІ 12 грудня
12:02
OPINION
Петро Олещук
Зустріч Зеленського і Мілея: точка входу для контактів з правими
11:57
Одещина Держприкордонслужба кримінал
На Одещині порушники в рясах намагалися перетнути кордон з Молдовою: один із них – з УПЦ МП
11:46
США Україна
США та Україна шукають нову стратегію після невдалого контрнаступу, - NYT
11:30
відключення електроенергії
В Україні повернули в роботу 4 енергоблоки, дефіциту потужності не прогнозують: ситуація в енергосистемі станом на 12 грудня
11:17
Обстріл Куп'янська 12 грудня
Російські війська атакували Куп'янськ з артилерії: загинув чоловік, ще один поранений
11:12
Ексклюзив
ЗСУ_ілюстративне
Україна не відмовиться від стратегії звільнення територій у 2024 році, - генерал Маломуж
11:02
танкер Strinda
Єменські хусити атакували норвезький танкер у Червоному морі
10:57
Дані передавала через екснастоятеля УПЦ МП: на Донеччині затримали жінку, яка коригувала удари РФ по Силах оборони 
10:54
безробіття
В Україні на програми сприяння зайнятості у 2024 році спрямують 7 млрд грн
10:37
Карл Нехаммер
Канцлер Австрії заявив, що країна не погодиться на преференції для України в переговорах щодо вступу в ЄС
10:32
Дональд Трамп
Справа штурму Капітолія: спецпрокурор отримав доступ до даних телефону Трампа та облікового запису в X
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 грудня: скільки коштують долар і євро
10:11
Оновлено
Сухопутні війська ЗСУ
"Сміливі, героїчні, потужні": Зеленський, Залужний, Умєров і Сирський привітали Сухопутні війська ЗСУ із професійним святом
10:08
OPINION
Ростислав Павленко
"Тихий вечір" за 27 мільйонів гривень для Олени Кравець
10:03
Ексклюзив
окупанти, орки
Наступальні дії росіян біля Бахмута супроводжуються активним перекиданням резервів, - полковник ЗСУ Сідорін
10:00
ЗСУ
12 грудня: День Сухопутних військ ЗСУ. Чим ще відомий цей день та яке сьогодні релігійне свято
09:53
Герой України
Близько 350 українців отримали звання Героя України за час повномасштабної війни з РФ
09:43
Корабель берегової охорони Китаю використовує водомет проти філіппінського вантажного судна, що прямує до спірної Другої мілини Томаса в Південно-Китайському морі, 10 грудня 2023 р.
Філіппіни викликають посла Китаю через інцидент у Південнокитайському морі
09:41
Крим
У Криму партизани пробралися на територію десантно-штурмового полку РФ, - Атеш
09:29
Ексклюзив
Росіяни мають певні тактичні успіхи біля Бахмута, що створює загрозу для Часового Яру, - Згурець
09:22
Оновлено
корабель рф
Росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море 2 кораблі
08:59
школа в окупації
РФ позбавляє українських дітей в окупації можливості навчатися, погрожуючи депортацією та дитбудинками, - Amnesty International
08:52
окупанти
Поліція на ТОТ Луганщини за два місяці оголосила у розшук 800 дезертирів, - ОВА
08:45
Блокування інтернет
Найбільший у світі хостинг-провайдер розриває контракти клієнтів з РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV