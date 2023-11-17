Міняла цінники в супермаркеті на папірці про війну в Україні: у РФ до 7 років засудили художницю

Про це повідомляє The Guardian.

Художницю, музикантку та активістку Олександру "Сашу" Скочиленко визнали винною у "розповсюдженні фейків про російську армію".

Під час зачитування вироку десятки прихильників художниці вигукували "Ганьба!". Скочиленко зробила руками знак серця з внутрішньої сторони клітки, призначеної для підсудних у Росії. Прокуратура вимагала вісім років позбавлення волі.

Скочиленко, яку російська правозахисна організація "Меморіал" визнала політв'язнем, провела 19 місяців СІЗО і має проблеми зі здоров'ям, зокрема. страждає целіакію, тобто потребує безглютенової дієти. Також у мисткині діагностовані біполярний розлад і захворювання серця. Виявилося, що прокурори відмовляли їй у основних ліках, щоб чинити на неї додатковий тиск.

Скочиленко заарештували після того, як 76-річний покупець сповістив поліцію, що її дії можна порівняти з практикою радянських часів, коли звичайні громадяни шпигували на користь служб безпеки.

"Путін 20 років бреше нам з телеекранів: результат цієї брехні — наша готовність виправдовувати війну і безглузді смерті", — написала Скочиленко на одному зі змінених цінників.

"Російська армія розбомбила школу мистецтв у Маріуполі. Всередині ховалося близько 400 людей", – йдеться в іншому.

"Наскільки крихкою має бути віра прокурора в нашу державу і суспільство, якщо він вважає, що нашу державність і громадську безпеку можна зруйнувати п’ятьма маленькими папірцями?" – сказала 33-річна Скочиленко в суді.

"Попри те, що я за ґратами, я вільніша за вас. Я не боюся відрізнятися від інших. Можливо, тому моя держава так боїться мене та таких, як я, і тримає в клітці, як небезпечну тварину", - наголосила вона.