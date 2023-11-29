Мобільні групи зі знищення "шахедів" показують високу ефективність у складних погодних умовах, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог активно використовує "шахеди", і ці показники збиття за минулу ніч дуже високі. Мене це насправді здивувало, адже ми розуміємо, що левова частина "шахедів" знищується мобільними групами, які використовують і ПЗРК, і кулемети та закордонні системи, "гепарди". Ми розуміємо, що зараз випав сніг і пересування цих мобільних бригад було суттєво ускладнене. Навіть якщо вони перебували на певних визначених ділянках, то в будь-якому разі погода суттєво ускладнювала їхнє перебування та роботу. Але бачимо: групи спрацювали надзвичайно ефективно, що говорить про те, що цей елемент протиповітряної оборони набуває все більше потужностей", - розповів експерт.

Згурець нагадав, що 28 листопада відбулася Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, де обговорювали напрями посилення протиповітряної оборони та закордонні зразки, які достатньо ефективно показали себе.

"Усе одно необхідно посилювати ці мобільні загони, і бачимо, що вони працюють достатньо ефективно. Але крім використання "шахедів" зараз ми не бачимо застосування противником далекобійних крилатих ракет типу Х-101. Ми розуміємо, що накопичений певний запас, у межах 800 ракет, про що говорило Головне управління розвідки, є загроза, що на якомусь етапі ворог буде комбінувати вже ударні дії, поєднуючи і "шахеди", і крилаті ракети", - наголосив аналітик Defense Express.

Він наголосив, що цей напрямок загрози від РФ вже відомий, та певен, що протиповітряна оборона буде готова до цього.

"Але розуміємо, що ми є великою країною та всі об’єкти забезпечити стовідсотковою гарантією прикриття засобами ППО буде неможливо", - додав Згурець.