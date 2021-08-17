На Франківщині під час весілля отруїлися 11 людей, з них троє - діти

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.



З 13 по 16 серпня до міської лікарні Яремчі та Івано-Франківської обласноїінфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит потрапило 11 осіб.



Серед них - троє дітей.



Всі вони 11 серпня святкували весілля у селі Поляниця.



У ДСНС зазначили, що проводяться санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи.

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