Естонія вирішила розірвати договір з РФ про правову допомогу
Парламент Естонії ухвалив рішення про розірвання естонсько-російського договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах через відсутність довіри до російської системи правосуддя
Про це пише естонське видання ERR.
Угода була підписана понад 30 років тому і регулярно продовжувалася, але тепер уряд та парламент Естонії вважали за необхідне припинити дію цього документа.
Договір, який залишатиметься чинним до весни наступного року, передбачає взаємне визнання судових рішень та співробітництво у кримінальних справах. При цьому, за визнанням естонського Міністерства юстиції, розірвання договору може створити деякі додаткові складнощі для громадян, наприклад, при укладенні та розірванні шлюбу з росіянами або при наслідуванні спадщини. Отримані із сусідньої країни документи потрібно буде перекладати та засвідчувати апостилем. Два місяці тому аналогічну угоду з РФ розірвала і Латвія.
"Це рішення є насамперед символічним актом, яким ми даємо зрозуміти, що доти, доки Росія веде війну в Україні, в Естонської Республіки не може бути жодних довірчих відносин із державою-агресором", – заявив позафракційний член парламентської правової комісії Яанус Карілайд.
- 19 березня повідомлялося, що Україна розпочала переговори з Естонією щодо двосторонньої безпекової угоди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.44
- EUR Купівля 42.23Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе