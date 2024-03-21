Естонія вирішила розірвати договір з РФ про правову допомогу

Про це пише естонське видання ERR.

Угода була підписана понад 30 років тому і регулярно продовжувалася, але тепер уряд та парламент Естонії вважали за необхідне припинити дію цього документа.

Договір, який залишатиметься чинним до весни наступного року, передбачає взаємне визнання судових рішень та співробітництво у кримінальних справах. При цьому, за визнанням естонського Міністерства юстиції, розірвання договору може створити деякі додаткові складнощі для громадян, наприклад, при укладенні та розірванні шлюбу з росіянами або при наслідуванні спадщини. Отримані із сусідньої країни документи потрібно буде перекладати та засвідчувати апостилем. Два місяці тому аналогічну угоду з РФ розірвала і Латвія.

"Це рішення є насамперед символічним актом, яким ми даємо зрозуміти, що доти, доки Росія веде війну в Україні, в Естонської Республіки не може бути жодних довірчих відносин із державою-агресором", – заявив позафракційний член парламентської правової комісії Яанус Карілайд.