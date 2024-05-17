Кінець епохи Шойгу. Чому Андрія Бєлоусова призначили очільником Міноборони РФ? 

Розмова відбулась у рамках програми «Коментар» на YouTube каналі Еспресо. Над текстом працювала Ольга Рура.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

Що таке «путіноміка» і чи існує вона взагалі

Хто такий Андрій Бєлоусов і яка його роль у цій війні

Чому Путін так важко відпускає людей зі свого оточення

Що означають кадрові зміни у верхівці РФ

Вадим Денисенко — журналіст, бізнесмен, народний депутат України. Фото: slovoidilo



Бєлоусов був помічником Путіна та обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра у попередньому уряді РФ. В політику пройшов у 1999-му, майже 10 років перебував на посаді Міністра економіки. Бєлоусов не має жодного військового досвіду, однак саме він допомагав ставити економіку на військові рейки після 24 лютого. З 2022 року він перебуває під міжнародними санкціями.

Чим вмотивоване рішення Путіна призначити головою Міноборони цивільного?

Андрій Бєлоусов — повністю людина Володимира Путіна. Він орієнтується виключно на нього і не має іншого політичного лідера. Його призначення віцепрем'єром у 2020 році в уряді Мішустіна було викликано виключно довірою Путіна. Путіну потрібен був в уряді надійний представник, який стежив би за виконанням його вказівок.

Бєлоусова часто описують як економічного генія, який знає, як обходити санкції. Це дещо міфологічний образ. Він дійсно економіст з докторською дисертацією про розвиток російської економіки, але його погляди є досить ретроградними, багато в чому орієнтованими на радянську модель економіки. Він підтримує ідею перетворення економіки РФ на китайську модель.

Призначення Бєлоусова міністром оборони можна вважати підвищенням. Його основне завдання — розібратися з корупційними схемами, які існували за часів Шойгу, та направити їх на вигідний для РФ шлях. Знаково, що ще до офіційного вступу на посаду вже двоє заступників міністра оборони подали заяви про звільнення. Перший — Целіков, права рука Шойгу, який мав серйозні проблеми з силовиками. Другий — Криворучко, заступник міністра оборони, пов'язаний з керівником Ростех-у Чемезовим, який контролює майже 90% російського військово-промислового комплексу.

Очікується, що Бєлоусов налагодить співпрацю між військовими заводами та армією, що значно покращить забезпечення армії. Можливо, відбудуться деякі точкові зміни, особливо щодо ремонтів техніки, що вийшла з ладу під час бойових дій. В короткостроковій перспективі значних змін не варто очікувати.



Новий міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов, до 12 травня 2024 року був віцепрем'єром РФ з питань економіки Фото: Дмитрий Лекай/Коммерсантъ

Повторюся, що його образ дещо оповитий міфами. Його часто називають архітектором ізоляції російської економіки від всього світу і стверджують, що він розробив успішну стратегію розвитку економіки в умовах санкцій. Попри те, що він дійсно займався цим питанням, у його дисертації є окремий розділ, присвячений цій темі, і він дійсно висловлює радикальні ідеї, як-от реприватизація, ключовими гравцями, які забезпечили стабільність російської економіки, були міністр фінансів Антон Сілуанов, голова Центробанку Ельвіра Набіулліна та інші, хто сприяв створенню "тіньового" флоту.

Роль Бєлоусова явно перебільшена. Він — звичайний бюрократ, який висловлює зрозумілі ідеї. Наприклад, він пропонує збільшити кількість робітників в економіці Росії, що наразі неможливо, або стрімко підвищити виробничі можливості працівників, що теж є нереальним. Бєлоусов вважає, що держава повинна контролювати та інвестувати, зменшуючи можливості для приватних інвестицій, але збільшуючи контроль над бізнесом. Ці ідеї навряд чи можна назвати проривними, що забезпечили стабільне життя в Росії останні два роки.

Той факт, що окрім Путіна, війною керуватиме не військовий, а економіст, може свідчити, що російський диктатор налаштований на затяжну війну?

Андрій Бєлоусов не керуватиме війною. Поки що у Генштабі змін немає, навіть Герасимов залишився на своїй посаді. Бєлоусов відповідатиме за економічну співпрацю армії із заводами, які постачають обладнання, їжу, форму тощо. Він буде менеджером, відповідальним за цивільну співпрацю.

Російський ВПК досяг або майже досяг своєї вершини. Їм бракує трудових ресурсів і нових технологій, тому вони виробляють усе, що можуть, на старих технологічних запасах. Подальший розвиток без нових технологій неможливий, тому будівництво нових літаків, наприклад, ускладнене.

Чи буде велика роль Бєлоусова у перемозі Росії в цій війні? Путін хоче, щоб він став економічним важелем, який допомагатиме у війні. Однак Бєлоусов зможе лише точково розв'язувати окремі проблеми, що виникають в армії.

Свого часу Бєлоусов керував дослідницьким центром, де одним із джерел фінансування були Штати, тобто виходить що Бєлоусов «іноагент». Чи будуть взагалі це пояснювати росіянам?

Ні, а навіщо? Бєлоусов – людина максимально налаштована на «велич Росії» та на війну до останнього росіянина, тому його навряд чи можна запідозрити в чомусь такому.

Колишній міністр оборони Сергій Шойгу, президент Росії Володимир Путін та начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов. Фото: Alexei Nikolsky (AFP)

Перш за все слід розуміти, що Путін дуже важко розстається з людьми. Він завжди тримає всіх звільнених досить близько до себе, не відпускаючи їх остаточно. Шойгу не є винятком з цього правила. Це одна з сильних рис Путіна: максимально утримувати своїх людей поруч.

"Перестановки в кабінеті міністрів стали рідкісною подією для Путіна, який зазвичай уникає поспішних змін, і вони можуть ознаменувати поворотний момент у більш ніж дворічній війні Росії в Україні", — пише New York Times.

Призначення Шойгу не є особливо важливим. Рада нацбезпеки Росії перетворюється на "аеродром вбитих льотчиків". Натомість що є дуже цікаво, Шойгу фактично замінив Патрушева, а він, своєю чергою, керував усіма силовиками Росії, і його звільнення означає втрату ключової фігури, яка координувала всі силові відомства.

Тепер цю роль бере на себе безпосередньо Путін. Однак він навряд чи зможе оперативно розв'язувати всі питання в онлайн режимі. Це відкриває можливості для конфліктів між різними силовими відомствами Росії.

Після "інавгурації" самопроголошений президент Росії Володимир Путін змінює склад уряду. Уперше одним із міністрів стане далекий родич самого диктатора, пише The Moscow Times. Міністерство енергетики має очолити Сергій Цивільов. Наразі він обіймає посаду губернатора Кемеровської області, але, що важливіше, є чоловіком двоюрідної племінниці Володимира Путіна — Ганни. Замість Вікторії Абрамченко віцепрем'єром став син колишнього секретаря Ради Безпеки РФ Патрушева – Дмитро, який донедавна очолював Мінсільгосп. Також усунули міністра фінансів Антона Сілуанова.

Сергій Чемезов і Володимир Путін, 2010 рік. Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Ми можемо чітко сказати, що відбулося певне посилення групи Ростех-у. Сергій Цивільов, який став міністром енергетики, є людиною, близькою до олігарха Геннадія Тимченка, а також до Патрушева. Отже, відбулося посилення групи Чемезова. Водночас новий міністр оборони буде наглядати за діяльністю компанії "Ростех". Шойгу також отримав посаду заступника керівника комісії з питань ВПК.

Група Патрушева отримала віцепрем'єрство для сина Патрушева, але втратила значний вплив на силовиків. Раніше тандем Патрушева і Чемезова мав необмежені ресурси завдяки ВПК і впливу на силові структури. Тепер цей тандем значно ослаблений. Система противаг, яку будує Путін, дозволяє контролювати Чемезова й обмежує можливості Патрушева завдяки призначенню Бєлоусова.

Зміни в уряді свідчать про перерозподіл сфер впливу, але ключові гравці залишаються в системі. Посилення групи Чемезова та обмеження можливостей Патрушева демонструють прагнення Путіна зберігати контроль над усіма сферами влади.

У Білгородській області знову впали бомби ФАБ-500. Офіційно про це ніхто не заявляв, але в місцевих пабліках росіяни вже питають про евакуацію. Напередодні ракета влучила в будинок. Чи впливають ці обстріли на настрій росіян?

Безумовно, вони впливають на ситуацію в Білгороді та прифронтовій зоні, але глобально на настрої в Москві вони поки що не впливають. Москвичі не сприймають ситуацію в Білгороді як щось критичне, що змусило б їх задуматися про завершення війни.





Зруйнована багатоповерхівка в Білгороді. Фото: В'ячеслав Гладков/Telegram

Росіяни мають втомитися морально, відчути реальні проблеми. Вони повинні бачити, як навколо помирають знайомі, родичі стають інвалідами, ціни зростають на все і виникає страх втрати можливості платити кредити. Проте навіть у таких умовах, психологічний фактор відіграє меншу роль, ніж тривалість та інтенсивність конфлікту.

Глобальні зміни в настроях можливі, коли велика кількість людей відчує особисті втрати та труднощі. Поки що ці обстріли та проблеми не мають достатньо сильного впливу на більшість росіян, щоб змусити їх вимагати завершення війни.