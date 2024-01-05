Непал призупинив видачу дозволів на роботу в РФ через вербування своїх громадян на війну проти України
Непал припинив видавати дозволи своїм громадянам на роботу в Росію через те, що країна вербує його громадян на війну проти України
Про це пише Reuters.
Директор департаменту з питань працевлаштування за кордоном Кабірадж Упреті заявив, що рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на працевлаштування для Росії та України спрямоване на мінімізацію людських жертв та діятиме до подальших розпоряджень. Його прийняли після того, як під час служби в армії РФ були вбиті щонайменше десять непальських найманців.
Водночас Непал закликав Росію не вербувати своїх громадян у російську армію та негайно відправити всіх його громадян назад до гімалайської країни, а також виплатити компенсацію сім'ям загиблих.
Уряд країни заявив, близько 200 непальців воюють у російській армії, а приблизно 100 громадян вважаються зниклими безвісти.
Згідно з офіційними даними, дозволи на невійськову роботу в РФ за останні два роки отримали понад 800 громадян Непалу.
- 5 грудня 2023 року посол Непалу в Москві заявив, що 150-200 непальців стали найманцями в російській армії, шість з них - загинули на війні в Україні. Країна почала вимагати від Москви не вербувати своїх громадян в армію РФ і повернути тіла солдатів.
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