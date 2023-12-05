До 200 непальців воюють в Україні на боці РФ: країна закликала росіян припинити вербування
Посол Непалу в Москві заявив, що 150-200 непальців стали найманцями в російській армії, шість з них - загинули на війні в Україні. Країна вимагає від Москви не вербувати своїх громадян в армію РФ і повернути тіла солдатів
Про це пише Reuters.
Уряд Непалу опублікував заяву, в якій йдеться, що шестеро їхніх громадян, які служили в російській армії, були вбиті. При цьому там не надали інших подробиць.
"Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути тіла непальських солдатів та виплатити компенсацію їхнім сім'ям", - повідомило міністерство закордонних справ крахни увечері в понеділок.
Англійська газета The Kathmandu Post цитує посла Непалу в Москві Мілана Раджа Туладхара, який оголосив, що 150-200 непальців наразі є найманцями в російській армії.
При цьому російське посольство в Катманду не відразу відповіло на запит про коментар.
Зазначається, що нині тривають дипломатичні зусилля для звільнення одного громадянина Непалу, який служив в армії РФ та потрапив в український полон полонений. Непал також закликав своїх громадян не вступати в армію жодної з охоплених війною країн.
"Непальські солдати, яких називають гуркхами, відомі своєю хоробрістю та бойовими навичками, і служили в британській та індійській арміях після здобуття Індією незалежності в 1947 році згідно з угодою між трьома країнами", - пише Reuters.
- У вересні влада Куби арештувала 17 людей, пов'язаних із мережею торговців людьми, які вербували молодих чоловіків воювати в російській армії проти України.
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