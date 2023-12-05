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До 200 непальців воюють в Україні на боці РФ: країна закликала росіян припинити вербування

5 грудня, 2023 вiвторок
09:33
Світ непал солдати

Посол Непалу в Москві заявив, що 150-200 непальців стали найманцями в російській армії, шість з них - загинули на війні в Україні. Країна вимагає від Москви не вербувати своїх громадян в армію РФ і повернути тіла солдатів

Про це пише Reuters.

Уряд Непалу опублікував заяву, в якій йдеться, що шестеро їхніх громадян, які служили в російській армії, були вбиті. При цьому там не надали інших подробиць.

"Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути тіла непальських солдатів та виплатити компенсацію їхнім сім'ям", - повідомило міністерство закордонних справ крахни увечері в понеділок.

Англійська газета The Kathmandu Post цитує посла Непалу в Москві Мілана Раджа Туладхара, який оголосив, що 150-200 непальців наразі є найманцями в російській армії.

При цьому російське посольство в Катманду не відразу відповіло на запит про коментар.

Зазначається, що нині тривають дипломатичні зусилля для звільнення одного громадянина Непалу, який служив в армії РФ та потрапив в український полон полонений. Непал також закликав своїх громадян не вступати в армію жодної з охоплених війною країн.

"Непальські солдати, яких називають гуркхами, відомі своєю хоробрістю та бойовими навичками, і служили в британській та індійській арміях після здобуття Індією незалежності в 1947 році згідно з угодою між трьома країнами", - пише Reuters.

  • У вересні влада Куби арештувала 17 людей, пов'язаних із мережею торговців людьми, які вербували молодих чоловіків воювати в російській армії проти України.

Росія
російська армія
Війна з Росією
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