До 200 непальців воюють в Україні на боці РФ: країна закликала росіян припинити вербування

Про це пише Reuters.

Уряд Непалу опублікував заяву, в якій йдеться, що шестеро їхніх громадян, які служили в російській армії, були вбиті. При цьому там не надали інших подробиць.

"Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути тіла непальських солдатів та виплатити компенсацію їхнім сім'ям", - повідомило міністерство закордонних справ крахни увечері в понеділок.

Англійська газета The Kathmandu Post цитує посла Непалу в Москві Мілана Раджа Туладхара, який оголосив, що 150-200 непальців наразі є найманцями в російській армії.

При цьому російське посольство в Катманду не відразу відповіло на запит про коментар.

Зазначається, що нині тривають дипломатичні зусилля для звільнення одного громадянина Непалу, який служив в армії РФ та потрапив в український полон полонений. Непал також закликав своїх громадян не вступати в армію жодної з охоплених війною країн.

"Непальські солдати, яких називають гуркхами, відомі своєю хоробрістю та бойовими навичками, і служили в британській та індійській арміях після здобуття Індією незалежності в 1947 році згідно з угодою між трьома країнами", - пише Reuters.