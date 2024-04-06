Під час круглого столу до річниці НАТО представили штабну гру "Кіберджура"

Це відбулося під час круглого столу "75-річчя НАТО: стратегія і тактика майбутнього", пише "Армія інфо".

"3D моделювання і нові технології, які використовуються в Кіберджурі, мають низку переваг у вивченні військової історії і можуть значно розширити розуміння історичних подій, які відбувалися багато століть тому", – розповів професор Національного університету оборони України Сергій Сегеда.

За його словами, з допомогою комп’ютерного моделювання можна детально відтворити війну – розміщення військ, використання техніки, стратегію, вносити певні зміни, приміром, у кількість військ, погодні умови, щоб побачити, як вони могли вплинути на перебіг тієї чи іншої військової кампанії.