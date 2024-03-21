Співзасновницю бренду SLEEPER, який найняв росіянку у 2022-му, внесли до рейтингу "Сила жінок"

Рейтинг "УП 100. Сила жінок" оприлюднили на сайті "Української правди".

Видання вирішило відзначити 100 жінок, які "наближають перемогу щоденною працею, самопожертвою та турботою про наступні покоління українців". До списку "УП 100. Сила жінок" увійшли військовослужбовиці, політувʼязнені, волонтерки, громадські активістки, журналістики, телеведучі, політикині та бізнесменки. Серед них опинилася і співзасновниця бренду SLEEPER Катерина Зубарєва. Піжами бренду популярні не лише в Україні, а й по всьому світу. Зокрема їх декілька разів надягала Марго Роббі для промо "Барбі", а Шарлотта носила піжаму SLEEPER у серіалі "І просто так…" - сиквелі "Секс і місто".

Однак SLEEPER відомий і тим, що у листопаді 2022 року компанія найняла на роботу колишню редакторку російської версії журналу Tatler Машу Лимонову. Росіянка долучилась до SLEEPER як директорка із взаємодії з брендом та креативних комунікацій.

"А в найтемніші для України часи Sleeper розповідає про російське вторгнення на майданчиках світової індустрії моди, яка зазвичай сторониться політичної визначеності. Сьогодні Катя та її "сліперочок" підтримують ЗСУ, поранених жінок-військових, розвивають збережену попри все команду і вчать нас мріяти незважаючи ні на що", - представляють Зубарєву в "УП 100. Сила жінок".

Засновниці SLEEPER Катерина Зубарєва та Ася Вареца пізніше звільнили росіянку, але своє рішення найняти її на роботу захищали і виправдовували тим, що "засуджують прояви ксенофобії в будь-якій формі", а при прийомі на роботу насамперед керуються наявністю кваліфікації.