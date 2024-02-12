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"Турбо Дизель Сервіс": швидкий професійний ремонт турбін

12 лютого, 2024 понедiлок
15:21
Новини

З появою турбокомпресорів власники дизельних авто змогли належно оцінити весь потенціал цих транспортних засобів. Наявність турбіни робить машину більш динамічною, потужність двигуна зростає на 20–30%, при цьому витрати палива знижуються (порівняно з авто аналогічної потужності без турбокомпресора)

Ще одна перевага турбонагнітача — більш екологічний вихлоп, оскільки паливо згорає майже на 100%.

Зворотний бік наявності такого технічно складного пристрою, як турбіна, — збільшення вірогідності виходу з ладу різних елементів конструкції та супутніх систем автомобіля. При цьому самостійний ремонт турбіни ускладнений, адже без спеціальних знань, досвіду та обладнання важко провести діагностику та виявити справжню причину несправності. Крім того, є великий ризик зіпсувати двигун, систему впорскування палива та інші вузли автівки.

Але немає потреби ризикувати, коли є компанія "Турбо Дизель Сервіс", яка пропонує професійний ремонт турбін у Києві з гарантією якості у максимально короткі терміни!

Потрібен ремонт турбіни? Довірте це фахівцям ТДС!

Компанія ТДС працює на столичному ринку ремонту дизельних автомобілів із 2013 року. За цей час кваліфіковані фахівці відремонтували понад 1400 турбін і допомогли понад 9200 власникам дизельних авто у розв’язанні різних проблем — від заміни свічок до капітального ремонту двигуна. 

Як саме відбувається процес відновлення турбіни:

  • Зовнішній огляд пристрою на наявність механічних пошкоджень.

  • Діагностика на стенді, виявлення проблеми.

  • Розбирання турбіни, очищення від кіптяви та іншого бруду.

  • Усунення несправностей. Залежно від типу несправності проводиться відновлення або повна заміна комплектуючих, що вийшли з ладу.

  • Діагностика турбіни у зібраному стані, перевірка балансу та налаштування на спеціальному стенді.

Ремонт і відновлення турбокомпресорів — один з основних видів діяльності компанії ТДС. Високий рівень кваліфікації майстрів і власні цехи з професійним обладнанням дають змогу ремонтувати будь-які турбіни незалежно від рівня складності роботи. Навіть якщо в інших сервісних центрах вам відмовили та порекомендували купити новий турбонагнітач, не поспішайте витрачати купу грошей — завітайте до "Турбо Дизель Сервіс"! Тут неодмінно допоможуть розв’язати вашу проблему.

П’ять причин ремонтувати дизельне авто в ТДС

Переваги компанії ТДС:

  • Ремонт турбокомпресорів будь-якого рівня складності незалежно від марки та моделі.

  • Використання оригінальних запчастин від виробників або сертифікованих ОЕМ-комплектуючих.

  • Професійне діагностичне та ремонтне обладнання.

  • Сумарний досвід роботи фахівців понад 100 років.

  • Конкурентні ціни, прозорі умови співпраці та гарантія на всі види робіт.

Щоб замовити ремонт турбокомпресора або скористатись іншими послугами компанії, телефонуйте за вказаними на сайті номерами телефонів або скористайтесь онлайн-формою.

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