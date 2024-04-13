У 2023 році населення Японії скоротилось на рекордні 837 тисяч
Чисельність громадян Японії минулого року скоротилась на рекордні 837 тисяч осіб порівняно з роком раніше і склала 121,2 мільйона
Про це повідомляє Kyodo.
Це стало найбільшим зафіксованим падінням від початку спостережень за демографічною ситуацією в країні у 1950 році.
За даними демографічного дослідження Міністерства внутрішніх справ і зв’язку Японії, станом на 1 жовтня минулого року населення країни разом з іноземними працівниками та студентами, які перебували в Японії три місяці або довше, загалом зменшилось на 595 тисяч, до 124,4 мільйона.
У повідомленні зазначається, що це вже 13-й рік поспіль, коли кількість жителів у країні зменшується.
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