У 2023 році населення Японії скоротилось на рекордні 837 тисяч

Про це повідомляє Kyodo.

Це стало найбільшим зафіксованим падінням від початку спостережень за демографічною ситуацією в країні у 1950 році.

За даними демографічного дослідження Міністерства внутрішніх справ і зв’язку Японії, станом на 1 жовтня минулого року населення країни разом з іноземними працівниками та студентами, які перебували в Японії три місяці або довше, загалом зменшилось на 595 тисяч, до 124,4 мільйона.

У повідомленні зазначається, що це вже 13-й рік поспіль, коли кількість жителів у країні зменшується.