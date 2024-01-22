Як глобальне потепління вплине на європейський ринок пива

Це рослина, яка вирощується в багатьох регіонах світу. Є сотні різновидів хмелю, і він, разом із солодом, визначає органолептичні показники пива.

Погода і хміль

Той факт, що середньорічна температура на нашій планеті поступово підвищується, уже майже не заперечується. Інша справа, що досі є чимало думок щодо наслідків цього процесу.

Якщо вести мову про пиво, варто звернути увагу на дослідження, проведені чеськими й англійськими вченими. Вони впродовж декількох років аналізували вміст альфа-кислот (речовин, які безпосередньо впливають на ароматичні та смакові властивості напою) у шишках хмелю, вирощеного на фермерських угіддях Словаччини, Німеччини та Чехії. З'ясувалося, що з ростом температури цей вміст знижується. І якщо нинішні темпи збережуться, то до середини сторіччя за найбільш песимістичного сценарію урожайність хмелю знизиться на 18–20%, а вміст альфа-кислот впаде більш суттєво, на 30–35%. Це призведе, по-перше, до погіршення смакових характеристик пива, а по-друге — до його здорожчання.

Цінові прогнози

Вони невтішні. Власне, уже зараз хмільні напої в Європі постійно дорожчають. Наприклад, у Великій Британії у 2022 році ціни зросли на 13–15%. Це пов'язують з інфляцією, яка своєю чергою є наслідком подорожчання енергоносіїв, у тому числі через війну в Україні. У нас ситуація аналогічна, хоча купити пиво за помірними цінами все ще можна в мережевих і великих інтернет-магазинах.

У майбутньому ситуація буде тільки погіршуватися. Крім споживачів, насамперед під ударом невеликі крафтові броварні, оскільки для них дуже важливо мати можливість комбінувати ароматичні добавки з хмелем із різною концентрацією альфа-кислот. Якщо буде дефіцит хмелю та цих кислот, мініпивоварні будуть банкрутувати, тоді як гранди зможуть пристосуватися до несприятливих обставин.

Чи все так погано?

Хміль — примхлива культура, вирощування якої потребує м'якого клімату. Потепління призводить до того, що найбільше страждають пивоварні, розташовані на півдні Європи. Водночас на півночі Старого Світу створюються більш сприятливі умови для вирощування хмелю. Тобто його ареал поступово переміщується в північному напрямку. І вже сьогодні його плантації можна зустріти там, де раніше його ніколи не вирощували.

Тобто загалом урожайність за певних зусиль може залишитися на нинішньому рівні. Тим паче, що і фермери Південної Європи можуть ужити відповідних заходів. Наприклад, будуючи іригаційні системи, які допоможуть упоратись із засухами. Чи висаджуючи хміль у більш сприятливих регіонах (у затінених місцях, долинах із високим рівнем ґрунтових вод).

В Україні на сьогодні можна говорити про зменшення споживання пива, але не про його дефіцит. Величезний асортимент вітчизняного та європейського хмільного напою представлений, наприклад, у каталозі маркету алкогольних штук МАУДАУ. Але якщо через 5–7 років температура підвищиться на 1,5 °C, що, як стверджують учені, цілком можливо, то дефіцит хмелю і зменшення його гіркоти буде далеко не найбільш значущою проблемою для людства.