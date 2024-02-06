Як зберігати капусту свіжою та смачною? Читайте наші поради
Білокочанна капуста - криниця корисних вітамінів і мікроелементів, які взимку особливо необхідні людині. Щоб качани залишалися свіжими взимку, потрібно врахувати деякі умови їхнього зберігання
Капуста в ящиках для зберігання
Серед пізньостиглих сортів варто відзначити Білосніжку (зберігається до 6 місяців), Амагер (до 8 місяців), Кам'яну голову (до 12 місяців). А ще непогано зарекомендували себе сорти Бірюза плюс, Зимівка, Лангедейкер, Кам'янка, Цукрова голова та гібриди Бартоло, Атрія, Арос, Екстра.
Коли прибирати капусту на зберігання?
- Передчасне збирання врожаю може призвести до в'янення овочів, а запізніле – до розтріскування качанів. Тому важливо точно визначити, коли настає час прибирати капусту з грядки на зберігання.
- Денна температура повітря має бути в межах +3...+8°C, а нічна – від 0 до -3°C. Найкраще зрізати капусту в суху погоду та обов'язково за допомогою гострого ножа.
- Для закладки на зберігання непридатні недорозвинені, незрілі, тріснуті, хворі, пошкоджені та підморожені качани.
- Перш ніж помістити капусту в сховище, її потрібно протягом доби просушити в досить теплому приміщенні, що добре провітрюється, або на вулиці під навісом.
Де можна зберігати капусту?
Білокачанну капусту можна зберігати в різних місцях. Головне – дотримуватись певних умов зберігання. Найбільш підходяща температура повітря - від -1 до +2°С, а вологість - 85-95%. При цьому сховище щонайменше раз на місяць необхідно провітрювати, щоб у ньому не розмножувалися грибки.
Перш ніж покласти капусту на зберігання, припудріть качани крейдою або гашеним вапном. Це допоможе запобігти розвитку грибкових хвороб.
Як зберігати капусту в льоху та підвалі?
Найпростіший і тому дуже популярний спосіб - зберігання капусти в ящиках чи картонних коробках. У них качани укладають в один шар так, щоб овочі не торкалися один одного.
Також у льоху капусту можна зберігати на полицях (стелажах) шириною не менше 20 см і висотою близько 30 см. Кожен качан загортають у папір або харчову плівку (у кілька шарів).
Качани, ізольовані один від одного папером або плівкою, зберігаються довше.
Якщо рік виявився настільки врожайним, що у льоху для капусти не залишилося місця, просто підвісьте її до стелі за качан за допомогою міцної мотузки. При цьому овочі не повинні торкатися один одного (для кращої вентиляції).
Зберігання капусти у холодильнику
Кожен качан щільно обертають харчовою плівкою та кладуть у відділення для овочів, виставляючи у ньому мінімальну температуру. Овочі регулярно перевіряють, замінюючи плівку, як тільки утворився конденсат.
Замість поліетиленової плівки можна використовувати пергаментний папір
Якщо у вас досить великий балкон, там можна встановити дерев'яний ящик, утеплений пінопластом, і зберігати капусту в ньому, теж попередньо обгорнувши кожен качан плівкою або папером.
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