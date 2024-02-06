Як зберігати капусту свіжою та смачною? Читайте наші поради

Капуста в ящиках для зберігання

Серед пізньостиглих сортів варто відзначити Білосніжку (зберігається до 6 місяців), Амагер (до 8 місяців), Кам'яну голову (до 12 місяців). А ще непогано зарекомендували себе сорти Бірюза плюс, Зимівка, Лангедейкер, Кам'янка, Цукрова голова та гібриди Бартоло, Атрія, Арос, Екстра.

Коли прибирати капусту на зберігання?

Передчасне збирання врожаю може призвести до в'янення овочів, а запізніле – до розтріскування качанів. Тому важливо точно визначити, коли настає час прибирати капусту з грядки на зберігання.

Денна температура повітря має бути в межах +3...+8°C, а нічна – від 0 до -3°C. Найкраще зрізати капусту в суху погоду та обов'язково за допомогою гострого ножа.

Для закладки на зберігання непридатні недорозвинені, незрілі, тріснуті, хворі, пошкоджені та підморожені качани.

Перш ніж помістити капусту в сховище, її потрібно протягом доби просушити в досить теплому приміщенні, що добре провітрюється, або на вулиці під навісом.

Де можна зберігати капусту?

Білокачанну капусту можна зберігати в різних місцях. Головне – дотримуватись певних умов зберігання. Найбільш підходяща температура повітря - від -1 до +2°С, а вологість - 85-95%. При цьому сховище щонайменше раз на місяць необхідно провітрювати, щоб у ньому не розмножувалися грибки.

Перш ніж покласти капусту на зберігання, припудріть качани крейдою або гашеним вапном. Це допоможе запобігти розвитку грибкових хвороб.

Як зберігати капусту в льоху та підвалі?

Найпростіший і тому дуже популярний спосіб - зберігання капусти в ящиках чи картонних коробках. У них качани укладають в один шар так, щоб овочі не торкалися один одного.

Також у льоху капусту можна зберігати на полицях (стелажах) шириною не менше 20 см і висотою близько 30 см. Кожен качан загортають у папір або харчову плівку (у кілька шарів).

Качани, ізольовані один від одного папером або плівкою, зберігаються довше.

Якщо рік виявився настільки врожайним, що у льоху для капусти не залишилося місця, просто підвісьте її до стелі за качан за допомогою міцної мотузки. При цьому овочі не повинні торкатися один одного (для кращої вентиляції).

Зберігання капусти у холодильнику

Кожен качан щільно обертають харчовою плівкою та кладуть у відділення для овочів, виставляючи у ньому мінімальну температуру. Овочі регулярно перевіряють, замінюючи плівку, як тільки утворився конденсат.

Замість поліетиленової плівки можна використовувати пергаментний папір

Якщо у вас досить великий балкон, там можна встановити дерев'яний ящик, утеплений пінопластом, і зберігати капусту в ньому, теж попередньо обгорнувши кожен качан плівкою або папером.