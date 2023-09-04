Оголосили збір на позашкільну освіту для дітей загиблих героїв: ГО "Мрія дітей України" та Приватбанк запустили проєкт "Свої діти"

“Чи бувають чужими діти? Чи маємо ми лишатися осторонь доль дітей, які втратили когось з батьків на війні? Чи маємо ми пройти повз дитини, яка отримала вже такий величезний мішок горя, болю та страждань? Чи лишимось ми людьми після цього? Чи зможемо дивитися в очі цим дітям, а найголовніше в очі своїм особистим дітям? Перш ніж пройти повз цього проєкту, задайте собі питання, що б ви зробили щодо своєї дитини на початку навчального року? Чим би забезпечували, щоб організовували, які гуртки, які секції? Які таланти та вподобання своїх дітей ви б підтримували?”, - каже очільниця ГО “Мрія дітей України”, відома волонтерка Дана Ярова.

Вона наголосила, що як мама трьох дітей, вже відповіла на ці питання: чужих дітей не буває. І закликала українців активно долучатись до цього амбітного проєкту, який має на меті забезпечити можливостями для навчання і підтримати розвиток таких дітей через гуртки, курси, спеціалізовані заняття. Проєкт базується на персоналізованому підході і потребах кожної родини, які мають потребу у такій допомозі.

“У наших силах зробити так, щоб дитинство таких дітей було наповнене увагою та турботою. Наша організація має великий досвід підтримки дітей, що залишились без батьківського піклування, ми перебуваємо в постійному контакті з ними, достеменно знаємо потреби і надаємо цільову допомогу. Сьогодні ми не маємо права залишатися осторонь тисяч доль дітей. Маленькі українці мають право на велике майбутнє”, - каже голова ГО “Мрія дітей України” Дана Ярова.

Під опікою ГО “Мрія дітей України” уже перебуває понад 2 тис. родин з усіх регіонів України. Організація працює за напрямками: освітні програми, оздоровчі програми та гуманітарна допомога.

Підтримати проєкт можна через зручні канали та сервіси ПриватБанку:

- за прямим посиланням (у біо профілю);

- через сайт dobro.privatbank.ua;

- через меню "Добро" Приват24;

- у банкоматі чи терміналі ПриватБанку (розділ "Благодійність");

- у касах банку.

https://privatbank.ua/cpa/our-children