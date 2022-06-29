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Головна війна з Росією ОК "Південь": у нашому регіоні сигнали тривоги - це попередження про небезпеку як з неба, так і з моря, і з суходолу

ОК "Південь": у нашому регіоні сигнали тривоги - це попередження про небезпеку як з неба, так і з моря, і з суходолу

29 червня, 2022 середа
02:18
війна з Росією система оповіщення сирена

В оперативному командуванні "Південь" наголосили, що у їхньому регіоні сигнали тривоги стосуються не тільки небезпеки з неба, але й з моря та суші

Оперативну інформацію повідомляє ОК "Південь".

"Противник в нашій операційній зоні продовжує ведення бойових дій на тих самих позиціях і в звичній тактиці підступних далекобійних чи авіаційних обстрілів не тільки наших підрозділів, а й мирних або вивільнених населених пунктів", - йдеться у звіті.

Російські обстріли

Тричі обстріляно Кріворізький район та двічі Миколаїв.

На Криворіжжі критичних руйнувань та втрат немає.

Внаслідок обстрілу Миколаєва, на північній околиці зруйновано житловий будинок та зерновий склад. Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідовано. Одна особа отримала легкі осколкові поранення.

Сигнали тривоги

Всім поціновувачам пляжного відпочинку слід врахувати, що в нашому регіоні сигнали повітряної тривоги - це попередження про небезпеку як з неба, так і з моря, і з суходолу. Море, що вщухає після шторму, також має в собі неприємні та вкрай небезпечні засоби ворожого впливу: 2 ракетних кораблі та кількасот мін, що легко можуть опинитися в прибережній зоні і наробити біди.

Звернення до українців

Не наражайте себе на небезпеку, пильнуйте ситуацію, підозрілих осіб та предмети. Про їх виявлення сповіщайте відповідні структури за компетенцією. А ось дії наших підрозділів не коментуйте, не викладайте у відкритий доступ, не заважайте захищати вас і зачищати наші землі від рашистів.

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