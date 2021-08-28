Пандемія COVID в Україні: другу добу поспіль - понад 2 тис. заражень

Такими є дані Мінохорониздоров'я станом на ранок суботи, 28 серпня, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 708 осіб;

летальних випадків - 54;

одужало - 1 025 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР - 27 605 осіб,

методом ІФА - 8 272 особи,

експрес-тестами - 22 258 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 282 285 осіб;

одужало - 2 205 707 осіб;

летальних випадків - 53 686;

проведено ПЛР-тестувань - 11 931 126.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.



"Захистіть себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся", - закликає українців МОЗ.

Нагадаємо, за добу 26 серпня теж було понад 2 тис. фактів зараження коронавірусом. Таких нараховувалося 2 032.



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