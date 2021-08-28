Пандемія COVID в Україні: другу добу поспіль - понад 2 тис. заражень
За добу 27 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2 082 нові, лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 108, медпрацівників - 35)
Такими є дані Мінохорониздоров'я станом на ранок суботи, 28 серпня, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 708 осіб;
летальних випадків - 54;
одужало - 1 025 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР - 27 605 осіб,
методом ІФА - 8 272 особи,
експрес-тестами - 22 258 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 282 285 осіб;
одужало - 2 205 707 осіб;
летальних випадків - 53 686;
проведено ПЛР-тестувань - 11 931 126.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.
"Захистіть себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся", - закликає українців МОЗ.
- Нагадаємо, за добу 26 серпня теж було понад 2 тис. фактів зараження коронавірусом. Таких нараховувалося 2 032.
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