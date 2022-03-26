Після невдач на інших напрямках Росія може переключитись лише на захоплення сходу України, - Reuters
Росія може переключити увагу на східні регіони і намагатиметься захопити саме їх.
Про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву високопоставленого чиновника з Міноборони США, інформує Еспресо.TV.
Раніше Росія заявила, що перший етап її так званої "військової операції" в основному завершений і вона зосередиться на повному "звільненні" Донбасу.
"Ця заява ймовірно вказує на те, що Москва може перейти до більш обмежених цілей після того, як наштовхнулась на запеклий опір українців протягом місяця війни. Високопоставлений чиновник США припустив, що діяльність Росії на місцях в цілому підтверджує заяву Москви", - пише видання.
Чиновник сказав, що Сполучені Штати спостерігають, як російські сили стають більш агресивними на Донбасі.
"Вони приділяють цьому першочергову увагу", - додав він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.25
- Актуальне
- Важливе