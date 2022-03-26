Після невдач на інших напрямках Росія може переключитись лише на захоплення сходу України, - Reuters

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву високопоставленого чиновника з Міноборони США, інформує Еспресо.TV.

Раніше Росія заявила, що перший етап її так званої "військової операції" в основному завершений і вона зосередиться на повному "звільненні" Донбасу.

"Ця заява ймовірно вказує на те, що Москва може перейти до більш обмежених цілей після того, як наштовхнулась на запеклий опір українців протягом місяця війни. Високопоставлений чиновник США припустив, що діяльність Росії на місцях в цілому підтверджує заяву Москви", - пише видання.

Чиновник сказав, що Сполучені Штати спостерігають, як російські сили стають більш агресивними на Донбасі.

"Вони приділяють цьому першочергову увагу", - додав він.

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