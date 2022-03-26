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Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Після невдач на інших напрямках Росія може переключитись лише на захоплення сходу України, - Reuters

Після невдач на інших напрямках Росія може переключитись лише на захоплення сходу України, - Reuters

26 березня, 2022 субота
03:26
війна з Росією Харків, війна

Росія може переключити увагу на східні регіони і намагатиметься захопити саме їх.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву високопоставленого чиновника з Міноборони США, інформує Еспресо.TV.

Раніше Росія заявила, що перший етап її так званої "військової операції" в основному завершений і вона зосередиться на повному "звільненні" Донбасу.

"Ця заява ймовірно вказує на те, що Москва може перейти до більш обмежених цілей після того, як наштовхнулась на запеклий опір українців протягом місяця війни. Високопоставлений чиновник США припустив, що діяльність Росії на місцях в цілому підтверджує заяву Москви", - пише видання.

Чиновник сказав, що Сполучені Штати спостерігають, як російські сили стають більш агресивними на Донбасі.

"Вони приділяють цьому першочергову увагу", - додав він.

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Донбас
reuters
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