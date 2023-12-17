Поки Україна не має F-16, то має знищувати ворожі літаки на землі, - полковник запасу ЗСУ Світан
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, як Україна може протистояти загрозі бомбардувань російськими літаками нашої території
Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.
"У росіян по периметру України, якщо дивитися зі сторони бойових дій та кордону, приблизно 40 аеродромів на яких вони мають бойову авіацію, від одної до трьох ескадрилій, а одна - це 12 літаків, тобто загалом 36. Це великі сили та засоби, які росіяни підготували для виконання бойових завдань, просто підійти до лінії фронту вони не можуть внаслідок роботи нашої ППО. Тому вони за допомогою далекобійних бомбардувальників, типу Су-34, з відстані 60-70 км закидають авіабомби", - заявив експерт.
Світан підкреслив, що російські Су-34, які літають на Донеччину та Запорізький напрямок базуються поблизу ростовського аеродрому, який нещодавно нібито атакували дрони.
"Поки F-16 у нас немає ми не можемо їх у повітрі ні розбити, ні відігнати, а наші ЗРК беруть лише на 70 км, сама бомба не долетить. А на земні наші й постаралися знищити, ось ці декілька хвиль безпілотників, скоріш за все це працювали спецслужби - ГУР чи СБУ", - пояснює полковник запасу ЗСУ.
Військовий льотчик-інструктор додав, що гарно підготовлена операція може знищити мінімум ескадрилью літаків ворога на землі.
- Нагадаємо, що уночі та вранці неділі, 17 грудня, територію Росію начебто атакували 35 БПЛА. Джерела в українських спецслужбах заявили, що дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, внаслідок чого є пошкодження.
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