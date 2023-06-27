Про це інформує СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисник був мешканцем Покровського району і після початку агресії РФ створив свій Телеграм-канал, де розміщував електронні мапи з позначеннями перебування та руху військ ЗСУ на Авдіївському напрямку.

"Відповідну інформацію він з власної ініціативи збирав під час виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських захисників. Також він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району. У цих повідомленнях він "засвічував" координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості", - пише пресслужба.

Серед основних користувачів ресурсу були бойовики російських формувань і представники спецслужб РФ.

Встановлено, що фігурант використовував власний канал для поширення фейків щодо суспільно-політичної ситуації на Донеччині.

Фото: СБУ

Зловмиснику повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану.

Нині він під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.