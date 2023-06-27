Поширював інформацію про місцезнаходження ЗСУ у своєму телеграмі: СБУ затримала жителя Покровського району
Служба безпеки України затримала адміністратора прокремлівського телеграм-каналу, який розголошував інформацію про розташування ЗСУ на сході та поширював фейки
Про це інформує СБУ.
Правоохоронці встановили, що зловмисник був мешканцем Покровського району і після початку агресії РФ створив свій Телеграм-канал, де розміщував електронні мапи з позначеннями перебування та руху військ ЗСУ на Авдіївському напрямку.
"Відповідну інформацію він з власної ініціативи збирав під час виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських захисників. Також він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району. У цих повідомленнях він "засвічував" координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості", - пише пресслужба.
Серед основних користувачів ресурсу були бойовики російських формувань і представники спецслужб РФ.
Встановлено, що фігурант використовував власний канал для поширення фейків щодо суспільно-політичної ситуації на Донеччині.
Фото: СБУ
Зловмиснику повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану.
Нині він під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.
- 26 червня СБУ повідомила про затримання інформатора РФ, який шпигував за обороною Південноукраїнської АЕС. Це вже другий такий інформатор, затриманий цього року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе