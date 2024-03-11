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Огляд

Дешево і лише для ясної погоди: все про ракету Х-59, якою росіяни замінюють якісне озброєння під час масових обстрілів

Роман Яворський
11 березня, 2024 понедiлок
12:00
Пояснюємо ракета Х-59

Впродовж останнього року щоденні звіти Повітряних сил України рясніють повідомленнями про атаки дронами Shahed та крилатими ракетами. Найчастіше йдеться про ракети Х-59

Коротко про те, що у тексті:

  • Що таке Х-59 і як їх створювали
  • Модернізація ракет Х-59
  • Технічні характеристики Х-59
  • Х-59 в російсько-українській війні

Що таке Х-59 і як їх створювали

Х-59 "Овод" (від рос. "овод" – ґедзь) – це радянська і російська дозвукова високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії. Вона призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів противника, прикритих протиповітряною обороною. Ця зброя мала забезпечити високу точність ураження, не ставлячи під загрозу ворожої ППО літака-носія. Цілі ракети візуально виявляються оператором вдень та в простих метеорологічних умовах.
Розробку керованої ракети Х-59 виконувало конструктоське бюро "Радуга", розміщене в Московській області. Випробування ракет закінчили в 1979-му, а в наступному році на озброєння було прийнято комплекс у складі літака Су-24М, контейнера управління та двох ракет Х-59. Також "Оводом" оснащувалися одномісні винищувачі-бомбардувальники Су-17М. Станом на сьогодні, крилату ракету для тактичної авіації Х-59 можуть використовувати Су-24М, Су-25, Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57. Носії ракет пускають їх на швидкості 600-1100 км/год.

Стартова версія ракети мала дальність пуску 40-45 км та бойову частину бл. 150 кг. Особливістю ракети також були обмеження щодо застосування за несприятливих метеоумов, як-от туман, дощ чи сильний вітер. 

Ця ж проблема залишилася і в модернізованого варіанту з удвічі соліднішою бойовою частиною та дальністю польоту в понад 100 км. Так росяни застосовували ракети Х-59М в 1990-их в Чечні, намагаючись знищувати укриття та склади опонентів у горах. Одна клімат Північного Кавказу суттєво обмежив використання цього озброєння. Через туман та слабку видимість росіяни не змогли проводити наведення в засніжених ущелинах та лісистих горах. Наприклад, за весь грудень 1994 року в Чечні було всього 2 дні із ясною погодою.  Відтак уже після чотирьох пусків від застосування ракет Х-59 відмовилися.

ракета Х-59

Фото: з відкритих джерел

 

Модернізація ракет Х-59

Відразу після розпаду СРСР у Росії почали роботу над модернізацією ракети Х-59 . Новий варіант мав більшу дальність, (115 км), кращий двигун і отримав індекс Х-59М.

Цікаво, що систему наведення виготовляли на львівському підприємстві "Текон-Електрон". Зображення місцевості з телевізійної камери ракети передавали на екран оператора, який виконував роботу штурмана, керуючи польотом ракети. Визначивши ціль, оператор утримував її у перехресті на екрані. Кругове вірогідне відхилення при такому наведенні становило 2-5 м.

Вже на базі Х-59М була створена протикорабельна ракета Х-59МК, вперше продемонстрована у 2001 році. Вона оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення, па її дальність сягнула 285 км. 

У 2009 році була представлена ракета Х-59МК2. Вона включала супутникову навігацію, інерційну систему, а також електронно-оптичну головку самонаведення з системою розпізнавання цілі та орієнтирів на шляху.

Перед повномасштабним вторгненням, у 20221 році росіяни презентували ще одну модернізацію ракети – версію Х-59МКМ. Ракета оснащена проникною бойовою частиною і призначена для ураження нерухомих наземних цілей за заздалегідь відомими координатами. Оглядачі Defense Express назвали цю зброю "бюджетним рішенням". 

Стартова маса ракети Х-59МКМ становить 930 кг, ракета оснащена турбореактивним двигуном. Висота польоту складає від 15 м до 2000 м, а максимальна дальність, за інформацією виробників, сягає вже 285 км. 

Технічні характеристики Х-59

ракета Х-59

Фото: з відкритих джерел

Найчастіше в Україні рашисти використовують ракети Х-59МК2, у випадку їхнього дефіциту – старіші варіанти (Х-59М/М2). Їхні характеристики такі:

  • Довжина – 5,7 м,
  • Розмах крила – 1,3 м,
  • Діаметр – 0,38 м,
  • Стартова маса – Х-59М 930 кг, Х-59МК2 до 900 кг,
  • Бойова частина – проникна 320 кг, касетна 280-283 кг,
  • Кругове вірогідне відхилення – Х-59М 2-3 м, Х-59МК2 – 3-5 м,
  • Швидкість – 900-1050 км/год,
  • Мінімальна дальність пуску – 10-15 км для Х-59М,
  • Максимальна дальність пуску – Х-59М 115 км, Х-59МК2 285 км,
  • Висота пуску – 200-5000 м (для Х-59МК2 – до 11000м)

Х-59 в російсько-українській війні

Перше застосування Х-59 в Україні датоване 4 квітня 2022 року. Тоді елеватор агрофірми на Миколаївщині зазнав ракетної атаки, робота зерносховища була паралізованою. Defense Express вважав показовим, що рашисти зуміли цими ракетами уразити лише в велику стаціонарну ціль, що не мала прикриття ППО. 

ракета Х-59

Фото: з відкритих джерел

 

Згодом, навесні 2022 року війська РФ вийшли на середній темп у 10 запущених ракет Х-59 в напрямку українців (близько половини ракет було саме цього типу). Активно атакували Харківську, Донецьку та Луганську області. Крім того, ракетами Х-59 росіяни обстрілювали об’єкти на Польтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та порту Одеси.

Спочатку рашисти найактивніше застосовували Х-59МК2, розглядаючи їх як дешеву альтернативу дорогим Х-101 та Х-555. Втім дальність у 285 км дозволяла їх використовувати лише в прифронтових зонах, не дозволяючи обстрілювати всю територію України. Однак висока точність (3-5 м) і потужна бойова частина роблять цю зброю доволі ефективною. Поступово запас Х-59МК2 вичерпувався і війська РФ переходили на Х-59М з дальністю в 115 км. 

Деякі об'єкти, вражені росіянами, відверто дивували. Так у серпні 2022 року ракета Х-59, випущена з винищувача Су-35, влучила в громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки Херсонської області. А навесні 2023 року постраждав монастир УПЦ московського патріархату.  

Доволі швидко запас у приблизно 800 ракет в окупантів вичерпався взагалі. Росіяни пробують поповнити запаси озброєння. Для цього вони запустили завод у Смоленську і атаки Х-59 відновилися. Натомість ЗСУ атакували смоленський завод. Як відзначають у ГУР МОУ, всього по цілі було випущено чотири ударні безпілотні літальні апарати, з них три (75%) влучили у ціль.

У 2023 році росіяни перейшли до нової тактики, поєднуючи обстріли ракетами Х-59 із масовими атаками "шахедів". Відносно невелика швидкість (бл. 1000 км/год) та висота польоту ракет (50-300 м) дозволяють нищити ці ракети комплексами С-300ПТ/ПС та "Бук-М1", а також винищувачами МиГ-29 та Су- 27, не кажучи вже про NASAMS та Patriot.

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крилата ракета
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