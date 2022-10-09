Ситуація зараз така, що вони просто не мають з чим відступати й вертатись додому. Тому навіть коли військова ситуація потребує відступу, як під ХерсономЮ — в ситуацію втручається Путін і забороняє їм це робити. Вмирайте, пофіг. Ні шаґу назад — за намі Масква. І не тому, що її треба захищати. А тому, що Масква спитає — а нащо це все було?

Не тому, що нас їм стане жаль і стане соромно за жахливі убивства і руйнації в Україні, зовсім ні. А просто за себе спитають. Жінки спитають чоловіків — а чого ти без ніг? Так заради чого ти воював? От ти вернувся додому каліка — а що приніс? Який сенс? Чи матері тих, хто не повернеться — ніхто тупо не розуміє, заради чого вони зігнили в масних поживних українських ґрунтах. Зараз вони поки мовчать, бо чекають і вірять, що їм рано чи пізно пояснять. Але пояснень не буде, бо їх тупо нема.

Росії як країні завдано величезної шкоди на всіх фронтах. Політична та економічна ізоляція. Європа перебудувала свої енергетичні ринки й переходить на постачання газу з інших країн. Це означає, що вся інфраструктура і газопроводи перебудовуються і Росія не повернеться на цей ринок в найближчі десятиліття. І буде спалювати свій газ просто в повітря або продавати з величезним дисконтом в Китай та Індію. Це величезні втрати. Європейці сіли на газову голку, але вдруге вони в цю пастку не потраплять.

Обвал рубля, безробіття, санкції, технологічна блокада, вихід з ринку величезних торгових марок і торгових мереж. На те, щоб вони повернулись і знов почали працювати — підуть роки.

Пропагандою це все не пояснити. Їй і так вже мало хто вірить.

Путіну в 14-му році просто пощастило виграти Крим в казино, в якому якраз був ремонт, хаос і змінювалась охорона

І там же не Путін один цим всім керує, там ціла система чиновників різного калібру, котра обслуговує систему, і які опиняться під ударом, бо їх і спитають за сенс або на них звалять відповідальність.

Недавно один руский ютубер, прізвища його називати не буду, бо ви його не любите, дуже влучно назвав Путіна гравцем в казино, якому в 14-му році просто пощастило виграти Крим в казино, в якому якраз був ремонт, хаос і змінювалась охорона. І він у 22-му повернувся знов, повний упевненості що це було не везіння, а його розрахунок і система, і він знає, як виграти знову. Але цього разу везіння завершилось, він програв все, на що поставив і охорона казино надавала йому по нирках. І він тепер, як повністю програний лудоман, тупо не має сили встати з-за стола і продовжує знімати з себе все, що має, і ставити на останнє в надії відігратись. Але ми ж то знаємо, що це вже акт відчаю і доля його відома наперед.

Проблема у тому, що гра ця — ведеться життями людей, а не фішками, а сил встати з-за стола з порожніми кишенями руским бракує.

Бо яка перспектива? Ніхто більше нічого не пробачить і не проковтне. Санкцій не знімуть, допомоги не зупинять. Все, на що він сподівався в лютому, — не справдилось. Стало навіть гірше, бо на окупацію Криму, Донецької та Луганської областей світ дивився крізь пальці. А тепер коли ми відіб'ємо Херсон і Запорізьку область — то вже не стане так, як було.

Але одночасно це і проблема, бо заставити їх припинити та віддати наші території можна лише військовим шляхом. Визнати й прийняти поразку і добровільно віддати все самим та відшкодувати збитки у них просто нема сили волі. І клепки, щоб зрозуміти, що це вже все.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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