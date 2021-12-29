Путін вніс законопроєкт про спрощене надання громадянства РФ народженим у СРСР та їхнім дітям

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Отже, документом пропонується розширити повноваження президента щодо визначення категорій осіб, які мають право на спрощене отримання російського громадянства.

"Президент Російської Федерації може визначати категорії таких осіб не тільки в гуманітарних, а й у будь-яких інших цілях", - йдеться у картці законопроєкту.

Згідно з документом перелік вимог при набутті російського громадянства скорочується для більш ніж 20 категорій осіб, серед них, зокрема:

громадяни колишнього СРСР, їхні діти;

особи, близькі родичі яких живуть у Росії та є її громадянами;

учасники держпрограми зі сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які живуть за кордоном;

особи, чиї родичі по прямій висхідній лінії постійно проживали на території Російської імперії або СРСР (у межах державного кордону сучасної Росії), та інші категорії претендентів на російське громадянство.

Нагадаємо, 19 березня 2020 Путін скасував для українців і білорусів екзамен із російської на громадянство РФ.

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Також у документі пропонується надавати російське громадянство при зміні державного кордону РФ (оптація)."Особи, які проживають на території, державну приналежність якої змінено, мають право на вибір громадянства (оптацію) у порядку та терміни, які встановлені федеральним конституційним законом чи міжнародним договором Російської Федерації", - зазначається у законопроєкті.До цього "спрощеного" списку не входять інвестори та кваліфіковані фахівці, тому відповідні положення чинного закону "не були потрібні на практиці".Крім цього, законопроєктом пропонується залишити лише прийом у громадянство у винятковому порядку, зокрема для: ветеранів війни - громадян колишнього СРСР; осіб, які мають особливі заслуги перед Росією; осіб, які представляють інтерес для країни через свою професію або кваліфікацію."Щодо решти категорій осіб правом прийняття рішень з питань громадянства Російської Федерації наділяються МВС Росії та МЗС Росії", - йдеться у законопроєкті.