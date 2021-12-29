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Путін вніс законопроєкт про спрощене надання громадянства РФ народженим у СРСР та їхнім дітям

29 грудня, 2021 середа
13:01
Суспільство Путін

Президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт №49269-8, який спрощує отримання російського громадянства для тих людей, що народилися у СРСР, та їхніх дітей

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Отже, документом пропонується розширити повноваження президента щодо визначення категорій осіб, які мають право на спрощене отримання російського громадянства.

"Президент Російської Федерації може визначати категорії таких осіб не тільки в гуманітарних, а й у будь-яких інших цілях", - йдеться у картці законопроєкту.

Згідно з документом перелік вимог при набутті російського громадянства скорочується для більш ніж 20 категорій осіб, серед них, зокрема:

  • громадяни колишнього СРСР, їхні діти;
  • особи, близькі родичі яких живуть у Росії та є її громадянами;
  • учасники держпрограми зі сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які живуть за кордоном;
  • особи, чиї родичі по прямій висхідній лінії постійно проживали на території Російської імперії або СРСР (у межах державного кордону сучасної Росії), та інші категорії претендентів на російське громадянство.
Також у документі пропонується надавати російське громадянство при зміні державного кордону РФ (оптація).

"Особи, які проживають на території, державну приналежність якої змінено, мають право на вибір громадянства (оптацію) у порядку та терміни, які встановлені федеральним конституційним законом чи міжнародним договором Російської Федерації", - зазначається у законопроєкті.

До цього "спрощеного" списку не входять інвестори та кваліфіковані фахівці, тому відповідні положення чинного закону "не були потрібні на практиці".

Крім цього, законопроєктом пропонується залишити лише прийом у громадянство у винятковому порядку, зокрема для: ветеранів війни - громадян колишнього СРСР; осіб, які мають особливі заслуги перед Росією; осіб, які представляють інтерес для країни через свою професію або кваліфікацію.

"Щодо решти категорій осіб правом прийняття рішень з питань громадянства Російської Федерації наділяються МВС Росії та МЗС Росії", - йдеться у законопроєкті.
  • Нагадаємо, 19 березня 2020 Путін скасував для українців і білорусів екзамен із російської на громадянство РФ.

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Володимир Путін
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СРСР
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