Росіяни не зменшують активність піхоти на фронті, минулої доби скинули понад 40 авіабомб на Донеччину, - Тарнавський

Про це повідомив командувач ОСУ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.



За його словами, окупанти діють за підтримки бронетехніки та залучають на фронті авіацію.

"Скидає КАБи - за минулу добу понад 40 одиниць. Всі - на Донеччину", - повідомив генерал Тарнавський.

За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 24 авіаудари, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 648 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Загальні втрати ворога на цій ділянці фронту склали 466 осіб. Також ЗСУ знищили 20 одиниць військової техніки, зокрема 4 танки, 11 бронемашин, 1 артсистему, 4 автомобілі і склад боєприпасів. Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено.