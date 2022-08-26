Росіяни отримали відсіч ЗСУ в боях на Бахмутському, Харківському й Авдіївському напрямках, – Генштаб 

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За оперативними даними, вороги зосереджують свої зусилля на встановленні повного контролю над територією Донеччини, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Натомість українські сили оборони продовжують успішно виконувати ракетно-артилерійські вогневі завдання на визначених напрямках і завдають окупантам втрат у ближніх боях.

Фактично без змін – ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. Вороги зі ствольної артилерії обстріляли цивільну й військову інфраструктуру в районах населених пунктів Середина Буда, Шевченкове, Катеринівка та Вільне на Сумщині.

На Харківському напрямку окупанти здійснювали обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки. Авіаційних ударів завдали поблизу Мосьпанового, Первомайського та Байрака. Також вороги вели повітряну розвідку в районах населених пунктів Питомник, Черкаська Лозова і Шестакове.

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися відновити наступ у напрямку Барвінкового. Зафіксовано обстріли поблизу Чепіля, Бражківки, Богородичного та Костянтинівки, авіаудари – біля Бражівки та Залимана. У наступальному бою в напрямку Карнаухівки вороги не мали успіхів і мусили відійти.

На Краматорському напрямку вороги здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах Тетянівки, Івано-Дар’ївки, Званівки та Григорівки, а поблизу Спірного та Сіверська завдали авіаційних ударів.

На Бахмутському напрямку вороги залучили танки, ствольну артилерію та РСЗВ у районах Тихонівки, Васюківки, Соледара, Бахмута й Шумів, авіацію – для ударів біля Яковлівки та Кодеми.

Штурмові дії окупантів у напрямках Соледара, Бахмутського, Бахмута й Кодеми успіху не мали.

Також загарбники отримали відсіч під час намагань покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське на Авдіївському напрямку. Упродовж дня на цьому напрямку противник здійснював обстріли в районах Олександрополя, Нью-Йорка, Новобахмутівки, Нетайлового, Галицинівки, Невельського, Опитного та Мар’їнки. Авіаударів завдав неподалік Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки.

На Новопавлівському напрямку росіяни стріляли з артилерії поблизу Золотої Ниви, Пречистівки, Павлівки та Володимирівки. З авіації – в районах Володимирівки та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів і Мала Токмачка. Авіацію залучив біля Ольгівського та Гуляйполя.

Також окупанти продовжили обстріли низки населених пунктів на Південнобузькому напрямку. А ударами авіації намагалися зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах Олександрівки, Лозового й Ольгиного.

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