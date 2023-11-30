Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Салат "Гранатовий браслет": незвичайно, апетитно та красиво. Розповімо, як приготувати
Інфографіка

Салат "Гранатовий браслет": незвичайно, апетитно та красиво. Розповімо, як приготувати

30 листопада, 2023 четвер
14:50
рецепти салат

Справжній господині важливо, щоб страви на святковому столі були незвичайними, смачними, апетитними та красивими. Салат "Гранатовий Браслет" саме такий. Ваші гості будуть задоволені

рецепт салату Гранатовий Браслет

Інгредієнти для салату Гранатовий Браслет:

  • гранат (великий) – 1 шт.
  • куряча грудка (філе) – 500 г
  • картопля відварена - 450 г
  • буряк відварений - 450 г
  • морква відварена – 240 г
  • цибуля ріпчаста - 200 г
  • яйця відварені – 4 шт.
  • горіхи грецькі (мелені) – 60 г
  • майонез (домашній) – 150 г
  • олія - 2 ст. ложки
  • перець чорний мелений - 1/2 ч. ложки
  • сіль за смаком.

Покроковий рецепт приготування салату "Гранатовий браслет":

  • гранат розрізати та акуратно відокремити зерна
  • цибулю дрібно нарізати
  • курячі грудки дрібно нарізати
  • яйця, картоплю, моркву та буряк заздалегідь відварити в підсоленій воді та остудити
  • потім очистити і натерти відварені яйця та овочі на великій тертці
  • розігріти олію на сковороді 
  • обсмажити цибулю протягом 3 хв. на середньому вогні до золотистого кольору 
  • додати куряче філе і смажити до готовності приблизно 4 хв. на середньому вогні, постійно помішуючи
  • у центр великої тарілки поставити банку чи склянку
  • викласти на тарілку картоплю і рівно розподілити довкола банки, відступивши 2-3 см від краю тарілки
  • картоплю посолити і поперчити до смаку, змастити тонким шаром майонезу
  • викласти рівним шаром курку з цибулею
  • посолити і поперчити до смаку
  • змастити майонезом
  • викласти моркву 
  • змастити тонким шаром майонезу
  • наступним шаром викласти яйця
  • змастити майонезом
  • укласти шар горіхів
  • викласти шар буряка
  • змастити буряк тонким шаром майонезу
  • зверху викласти цупким шаром гранатові зерна
  • прибрати салат "Гранатовий браслет" на 2-3 години в холодне місце прикрасити святковий салат із гранатом овочами та зеленню.

Смачного!

Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Генрі Кіссінджер
30 листопада, 2023 четвер
Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
Ірина Федорів
Автор Ірина Федорів
29 листопада, 2023 середа
Доля судді Львова з російським паспортом залежить від двох "але"
верховна рада
28 листопада, 2023 вiвторок
У Раді пропонують закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
30 листопада
16:02
OPINION
Орест Сохар
План "деорБАНізації" Заходу
15:48
"Від Миколая до Різдва": у Києві проведуть безоплатні костюмовані екскурсії
15:48
Київський апеляційний суд
Передавали в коробці з-під віскі: НАБУ викрило суддів Київського апеляційного суду на хабарі $35 тис.
15:26
ведучі документального фільму "Тісто" Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська
Дослідження кулінарних особливостей українців: завершились зйомки гастрономічного проєкту "Тісто"
15:21
Ексклюзив
Авдіївка, коксохімічний комбінат
ЗСУ: ворог безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського Коксохіму
15:09
обстріл Берислав
РФ з дрона атакувала Берислав: поранено двох людей
15:05
Оновлено
фури на кордоні
Прикордонники попередили про можливі ускладнення в русі авто перед ПП "Ужгород" через анонсовану акцію словацьких перевізників
14:49
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:40
Революція гідності, беркут
Близько 20 силовиків, яким інкримінують злочини проти учасників Революції Гідності, досі працюють у правоохоронних органах
14:35
Огляд
Генрі Кіссінджер
Генрі Кіссінджер: політик світового масштабу, який пропонував американцям і росіянам "помиритися" навіть ціною України
14:27
Анонс
Постер театрального фестивалю Drevo
У Львові пройде Театральний фестиваль Традиції DREVO та вистава за Сковородою
14:06
ФСБ
Окупанти повідомили, що в Криму за шпигунство затримали нібито агента спецслужби України
14:06
укриття, бомбосховище
Міносвіти уклало з ЮНІСЕФ меморандум щодо створення нових стандартів для укриттів: подробиці
14:04
OPINION
Блокада кордону. Туск буде польським прем'єром, а не українським, і це треба врахувати
13:55
Оновлено
Херсон
Армія РФ зранку вдарила по Херсону та області: 3 людини загинули, є постраждалий
13:47
москва, кремль
В Росії росте рівень соціальної напруги, - ГУР
13:45
Жозеп Боррель
Головний дипломат ЄС Боррель пропустив зустріч ОБСЄ за участі Лаврова
13:42
У Києві відкрили мурал, присвячений силам ППО та енергетикам
13:29
Пресреліз
Ведуча Еспресо Марта Оліярник
В команді Еспресо нова телеведуча 
13:22
коронавірус
У трьох областях України перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус і грип
13:13
Оновлено
Байкало-Амурська магістраль
У РФ стався вибух на Байкало-Амурській магістралі: це операція СБУ
13:04
на фото Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що повернути Донбас ментально буде складніше, ніж Крим
13:02
Оновлено
Володимир Зеленський
ЗМІ пишуть про роботу ГУР: у Криму на всіх каналах IPTV запустили звернення Зеленського
13:00
Володимир Зеленський
Зеленський відвідав бійців на Куп'янському напрямку
13:00
генератори для лікарень
На випадок блекаутів: українські медзаклади отримають ще 27 потужних генераторів
12:44
На фото: Олена Зеленська
Олена Зеленська увійшла до списку найвпливовіших жінок 2023 року за версією FT
12:26
Ілюстративне фото
У Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими солдатами: є постраждалі
12:13
Франція
Франція наступного року збільшить постачання боєприпасів до України
12:10
Ексклюзив
Перспектива оточення росіян та рух до Криму: генерал Маломуж про дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
12:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Блокування польського кордону свідчить про напругу у темі інтеграції України до ЄС, а події на фінсько-російському кордоні можуть бути лише початком. Акценти світових ЗМІ 30 листопада
12:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Головною ціллю Безуглої був не Залужний, а військовики
11:55
імпорт електроенергії
Україна залучила в роботу додаткові енергоблоки: ситуація в енергосистемі станом на 30 листопада
11:45
бельгійська газова компанія Fluxys
Сприяє експорту російського газу: бельгійська газова компанія потрапила до переліку спонсорів війни
11:37
FPV-дрони
Forbes: Україна виготовляє щомісяця близько 50 тис. FPV-дронів, РФ – ушестеро більше
11:37
Інфографіка
блокада польсько-українського кордону
Криза на польсько-українському кордоні - подарунок для Росії? Експерт: Я не вірю у збіги обставин
11:17
Сергій Лавров
У РФ повідомили, що Болгарія не пустила літак Лаврова, який летів на зустріч ОБСЄ, через Захарову на борту
11:10
PR
"Оппенгеймер" - один з найпопулярніших фільмів листопада
10:54
Оновлено
Донеччина
РФ уночі вдарила по Донеччині 6 ракетами С-300: під завалами знайшли загиблого, щонайменше 10 постраждалих
10:51
Катерина Тихонова. дочка путіна
Імовірна дочка Путіна бере участь у поширенні впливу РФ на Африку, - Bloomberg
10:50
Google
Google запускає програму семінарів із кібербезпеки у Європі, зокрема й для студентів з України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV