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Салат "Гранатовий браслет": незвичайно, апетитно та красиво. Розповімо, як приготувати
Справжній господині важливо, щоб страви на святковому столі були незвичайними, смачними, апетитними та красивими. Салат "Гранатовий Браслет" саме такий. Ваші гості будуть задоволені
Інгредієнти для салату Гранатовий Браслет:
- гранат (великий) – 1 шт.
- куряча грудка (філе) – 500 г
- картопля відварена - 450 г
- буряк відварений - 450 г
- морква відварена – 240 г
- цибуля ріпчаста - 200 г
- яйця відварені – 4 шт.
- горіхи грецькі (мелені) – 60 г
- майонез (домашній) – 150 г
- олія - 2 ст. ложки
- перець чорний мелений - 1/2 ч. ложки
- сіль за смаком.
Покроковий рецепт приготування салату "Гранатовий браслет":
- гранат розрізати та акуратно відокремити зерна
- цибулю дрібно нарізати
- курячі грудки дрібно нарізати
- яйця, картоплю, моркву та буряк заздалегідь відварити в підсоленій воді та остудити
- потім очистити і натерти відварені яйця та овочі на великій тертці
- розігріти олію на сковороді
- обсмажити цибулю протягом 3 хв. на середньому вогні до золотистого кольору
- додати куряче філе і смажити до готовності приблизно 4 хв. на середньому вогні, постійно помішуючи
- у центр великої тарілки поставити банку чи склянку
- викласти на тарілку картоплю і рівно розподілити довкола банки, відступивши 2-3 см від краю тарілки
- картоплю посолити і поперчити до смаку, змастити тонким шаром майонезу
- викласти рівним шаром курку з цибулею
- посолити і поперчити до смаку
- змастити майонезом
- викласти моркву
- змастити тонким шаром майонезу
- наступним шаром викласти яйця
- змастити майонезом
- укласти шар горіхів
- викласти шар буряка
- змастити буряк тонким шаром майонезу
- зверху викласти цупким шаром гранатові зерна
- прибрати салат "Гранатовий браслет" на 2-3 години в холодне місце прикрасити святковий салат із гранатом овочами та зеленню.
Смачного!
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