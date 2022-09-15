Склади, ППО, ЗРК, логістика та жива сила. Авіація та ракетні війська ЗСУ здійснили понад 30 ударів по ворогу
Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів
Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 10 районів зосередження живої сили окупантів, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.
Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по 3 пунктах управління, 12 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили 2 склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли ворога.
Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.
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