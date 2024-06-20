Сербські уболівальники вивісили прапор російського ЦСКА на другому матчі Євро-2024

Про це пише видання Чемпіон.

На одній з трибун фанатів сербської збірної з'явився прапор з емблемою російського клубу. За словами видання, уболівальники збірної давно прихильно ставляться до Росії та підтримують зв'язки з російськими фанатами у різних видах спорту.

Крім того, прапор країни-агресора серби вивішували під час гри з Англією.