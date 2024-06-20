Сербські уболівальники вивісили прапор російського ЦСКА на другому матчі Євро-2024
Під час другого туру групового раунду Євро-2024 між збірними Словенії та Сербії 20 червня уболівальники вивісили прапор московського ЦСКА
Про це пише видання Чемпіон.
На одній з трибун фанатів сербської збірної з'явився прапор з емблемою російського клубу. За словами видання, уболівальники збірної давно прихильно ставляться до Росії та підтримують зв'язки з російськими фанатами у різних видах спорту.
Крім того, прапор країни-агресора серби вивішували під час гри з Англією.
- Під час матчу-відкриття чемпіонату Європи з футболу між збірними Німеччини та Шотландії 14 червня на стадіоні уболівальники вивішали російські прапори.
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