Під час першого матчу Євро-2024 на стадіоні вивісили прапори Росії
Під час матчу-відкриття чемпіонату Європи з футболу між збірними Німеччини та Шотландії 14 червня на стадіоні уболівальники вивішали російські прапори
Про це повідомляє Zorya Londonsk.
Під час першого тайму цієї зустрічі на трибуні, яка була розташована за воротами збірної Шотландії, було вивішено три російські прапори.
Крім того, на одному з прапорів, що помітили на трибунах Альянц Арени у Мюнхені, була назва російського міста Бєлгород.
Наразі невідомо, чи були ці прапори розміщені росіянами або іншими вболівальниками.
Варто зазначити, що збірну РФ з футболу відсторонили від усіх міжнародних змагань через вторгнення російських військ в Україну.
- Нагадаємо, у пʼятницю, 14 червня, відбувся стартовий матч Євро-2024, у якому збірна Німеччини перемогла Шотландію.
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