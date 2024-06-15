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Головна Спорт Під час першого матчу Євро-2024 на стадіоні вивісили прапори Росії

Під час першого матчу Євро-2024 на стадіоні вивісили прапори Росії

15 червня, 2024 субота
10:42
Спорт

Під час матчу-відкриття чемпіонату Європи з футболу між збірними Німеччини та Шотландії 14 червня на стадіоні уболівальники вивішали російські прапори

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Про це повідомляє Zorya Londonsk.

Під час першого тайму цієї зустрічі на трибуні, яка була розташована за воротами збірної Шотландії, було вивішено три російські прапори.

Крім того, на одному з прапорів, що помітили на трибунах Альянц Арени у Мюнхені, була назва російського міста Бєлгород.

Наразі невідомо, чи були ці прапори розміщені росіянами або іншими вболівальниками.

Варто зазначити, що збірну РФ з футболу відсторонили від усіх міжнародних змагань через вторгнення російських військ в Україну.

  • Нагадаємо, у пʼятницю, 14 червня, відбувся стартовий матч Євро-2024, у якому збірна Німеччини перемогла Шотландію.
Теги:
Росія
Футбол
Війна з Росією
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