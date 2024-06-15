Під час першого матчу Євро-2024 на стадіоні вивісили прапори Росії

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

Під час першого тайму цієї зустрічі на трибуні, яка була розташована за воротами збірної Шотландії, було вивішено три російські прапори.

Крім того, на одному з прапорів, що помітили на трибунах Альянц Арени у Мюнхені, була назва російського міста Бєлгород.

Hi res version of the russian flags at the Germany v Scotland game



Left one definitely seems to have “belgorod” on it



Can’t fully make out right one pic.twitter.com/t2GD5HDTbU — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 14, 2024

Наразі невідомо, чи були ці прапори розміщені росіянами або іншими вболівальниками.

Варто зазначити, що збірну РФ з футболу відсторонили від усіх міжнародних змагань через вторгнення російських військ в Україну.